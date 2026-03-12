COMEMORARE. Procesiune, husari și depuneri de coroane la Satu Mare de Ziua maghiarilor de pretutindeni

Spectacole festive, procesiune și depuneri de coroane vor avea loc în acest weekend pentru a marca una dintre cele mai importante sărbători ale comunității maghiare

Comunitatea maghiară din Satu Mare se pregătește să marcheze Ziua maghiarilor de pretutindeni, printr-o serie de evenimente organizate la sfârșitul acestei săptămâni. Manifestările vor include spectacole, procesiuni și ceremonii de depunere de coroane dedicate comemorării momentelor istorice și consolidării solidarității comunității.

Spectacol festiv la Teatrul de Nord

Programul manifestărilor începe sâmbătă, 14 martie, de la ora 18.00, cu un spectacol festiv organizat la Teatrul de Nord. Evenimentul va reuni artiști și membri ai comunității într-un moment cultural dedicat acestei zile simbolice.

Procesiune și ceremonii duminică

Manifestările vor continua duminică, 15 martie, cu o procesiune festivă și depuneri de coroane în zona centrală a municipiului. Participanții se vor aduna în zona Ceasul Electric, după care va avea loc o paradă cu husari călare și fanfară spre statuia poetului revoluționar Sándor Petőfi.

Programul zilei de duminică include:

16.30 – depuneri de coroane la placa memorială Petőfi Sándor;

16.40 – procesiune cu fanfară și husari pe strada Ștefan cel Mare și în Piața Libertății;

17.00 – discursuri și depuneri de coroane la statuia lui Petőfi Sándor din Piața Eroii Revoluției.

O zi simbol pentru istoria maghiarilor

Organizatorii transmit că aceste manifestări sunt menite să fie un moment de comemorare a trecutului, dar și de consolidare a comunității. Ziua de 15 martie este legată de evenimentele din Revoluția maghiară din 1848, când maghiarii s-au ridicat împotriva Imperiului Habsburgic, devenind în timp un simbol al libertății pentru maghiarii din întreaga lume.