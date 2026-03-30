Comuna Homoroade, condusă de primarul ing. Ardelean Simion, continuă procesul de modernizare prin proiecte menite să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor și să consolideze identitatea comunității.

Administrația locală susține activ viața spirituală, finanțând construcția a patru capele, inițiativă care contribuie la păstrarea tradițiilor și la întărirea coeziunii comunitare.

Pe partea de infrastructură, primăria a obținut finanțare parțială pentru extinderea rețelei de gaze, un proiect important pentru creșterea confortului și eficienței energetice. Totodată, autoritățile au depus documentația necesară pentru realizarea rețelei de canalizare, finanțarea fiind solicitată prin Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului.

„Homoroade se dezvoltă, iar eforturile noastre sunt dedicate îmbunătățirii condițiilor de trai pentru fiecare locuitor. Vom continua să atragem fonduri și să ducem la bun sfârșit proiectele începute”, a declarat primarul Ardelean Simion.

Prin aceste demersuri, administrația locală își reafirmă angajamentul pentru dezvoltare, urmărind un echilibru între modernizare și păstrarea valorilor tradiționale.