Eveniment dedicat incluziunii și sprijinului pentru persoanele cu dizabilități intelectuale

Ziua Mondială a Sindromului Down și Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului au fost marcate printr-un eveniment special organizat la Centrul de zi pentru adulți cu dizabilități intelectuale din zona Ostrovului, în Satu Mare.

Activitatea a adus în prim-plan importanța sprijinului acordat persoanelor cu sindrom Down și autism, precum și necesitatea construirii unei comunități bazate pe empatie și incluziune.

Un mediu sigur și empatic pentru beneficiari

Prin intermediul Centrului Multifuncțional Social, beneficiarii au parte de un spațiu sigur și prietenos, în care sunt susținuți în dezvoltarea personală și integrarea socială, fiind valorizată unicitatea fiecărei persoane.

Astfel de inițiative contribuie la creșterea gradului de conștientizare în rândul comunității și la promovarea respectului față de diversitate.

Mesajul primarului municipiului

La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Gábor Kereskényi, care a transmis un mesaj de solidaritate și susținere:

„Valoarea unei comunități se reflectă în felul în care îi tratăm pe cei mai vulnerabili dintre noi. Prin Centrul Multifuncțional Social din zona Ostrovului, le oferim beneficiarilor cu sindrom Down și autism un mediu sigur și empatic, având convingerea că fiecare persoană este unică și prin unicitatea sa ne îmbogățește pe toți. La mulți ani tuturor!”