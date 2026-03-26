Conducători auto, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Locale 26.03.2026 17:25
Conducători auto, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

La data de 25 martie a.c., în jurul orelor 20:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Comunal 41, din localitatea Santău, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

***

La data de 25 martie a.c., în jurul orelor 23:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Mihai Viteazu, din municipiul Carei, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de o femeie de 27 de ani, din municipiul Carei.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

