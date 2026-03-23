Zeci de șoferi au rămas fără permis, în urma acțiunilor pentru siguranța publică și rutieră





Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 20–22 martie 2026, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice la nivelul județului, soldate cu sute de sancțiuni.

În cadrul activităților derulate, oamenii legii au aplicat peste 175 de sancțiuni contravenționale pentru abateri de la normele de conviețuire socială, valoarea acestora depășind 60.000 de lei.

Sancțiuni masive în trafic

Pe linie rutieră, polițiștii au intensificat controalele pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea circulației. Astfel, au fost aplicate peste 550 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 240.000 de lei.

În urma abaterilor constatate, au fost dispuse și măsuri complementare, fiind suspendat dreptul de a conduce în cazul a 25 de șoferi. De asemenea, polițiștii au reținut 12 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme care nu respectau condițiile legale de circulație.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor, dar și monitorizarea atentă a traficului rutier pe principalele artere din județ.

Reprezentanții IPJ Satu Mare anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, în scopul descurajării comportamentelor periculoase și menținerii unui climat de ordine publică.