Peste 300 de vehicule verificate și sancțiuni de peste 90.000 de lei, în urma controalelor desfășurate timp de cinci zile



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 16–20 martie 2026, o acțiune amplă de control, în sistem integrat, care a vizat creșterea siguranței rutiere și verificarea legalității transportului public de persoane. Activitățile au avut ca scop principal protejarea pasagerilor și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

Controale extinse în trafic

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au verificat peste 300 de autovehicule destinate transportului de persoane, urmărind respectarea normelor legale și condițiile de siguranță în care acestea operează pe drumurile publice din județ.

Aceste verificări au vizat atât prevenirea accidentelor rutiere soldate cu pagube materiale, cât și a celor care pot avea consecințe grave asupra vieții și sănătății participanților la trafic.

Zeci de sancțiuni aplicate

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 99 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 90.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri complementare, fiind suspendat dreptul de a conduce în cazul a doi șoferi. De asemenea, polițiștii au reținut 6 certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu respectau condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice.

Siguranța rutieră, prioritate constantă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, siguranța rutieră fiind una dintre principalele priorități ale instituției.

Combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și responsabilizarea participanților la trafic rămân obiective esențiale, în special în ceea ce privește transportul public de persoane.