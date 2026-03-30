Autoritățile anunță controale, acțiuni de prevenție și verificări privind siguranța alimentelor și protecția populației



Siguranța cetățenilor și buna desfășurare a activităților din județul Satu Mare rămân priorități pentru autorități. În acest context, prefectul Altfatter Tamás a convocat ședința săptămânală de coordonare cu structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a analiza situația operativă și a stabili măsurile necesare în perioada următoare, în special în apropierea sărbătorilor pascale.

Analiza situației operative

La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general Cosmin Dorle, alături de reprezentanții structurilor M.A.I. Aceștia au prezentat situația din domeniile de competență, subliniind că activitățile s-au desfășurat în condiții normale, fără evenimente deosebite care să afecteze ordinea și siguranța publică.

Totodată, a fost evidențiată menținerea unui nivel ridicat de vigilență și a unei cooperări eficiente între instituții, esențiale pentru intervenții rapide în cazul unor situații neprevăzute.

Măsuri speciale pentru perioada sărbătorilor pascale

Un punct important pe agenda ședinței l-a constituit pregătirea pentru perioada sărbătorilor pascale. Prefectul a solicitat intensificarea acțiunilor de prevenție și control, precum și consolidarea colaborării între instituții, pentru a asigura un climat de siguranță pentru toți cetățenii.

Scopul acestor măsuri este ca sătmărenii să se poată bucura de sărbători în liniște, fără incidente care să le pună în pericol siguranța.

Controale privind produsele alimentare

În baza ordinului prefectului, a fost constituită o comisie mixtă care desfășoară acțiuni de control asupra comercializării produselor alimentare specifice acestei perioade. Verificările vizează respectarea normelor sanitar-veterinare, condițiile de depozitare și comercializare, dar și protecția consumatorilor.

Aceste controale sunt realizate în cooperare cu instituțiile competente, pentru a preveni eventualele nereguli și pentru a asigura produse sigure pentru consum.

Inventarierea adăposturilor civile

În cadrul ședinței, reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a anunțat demararea unei campanii de inventariere a adăposturilor civile din județul Satu Mare. Acțiunea are rolul de a evalua starea tehnică a acestora, de a actualiza evidențele existente și de a identifica măsurile necesare pentru creșterea gradului de protecție a populației.

Prin aceste demersuri, autoritățile județene își propun să consolideze siguranța comunității și să răspundă eficient oricăror situații de risc.