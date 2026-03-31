CREDINȚĂ PS Timotei Sătmăreanul a oficiat Sfânta Liturghie la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”

Locale 31.03.2026 12:04
CREDINȚĂ PS Timotei Sătmăreanul a oficiat Sfânta Liturghie la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”

Tinerii elevi au primit îndemnuri la credință și fapte bune în cadrul unei ceremonii religioase solemne

Marți, 31 martie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la biserica de lemn din incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Municipiul Satu Mare. Evenimentul a adunat elevi, cadre didactice și credincioși, marcând o întâlnire deosebită între comunitatea religioasă și tinerii aflați în formare.

image-1774947785-bfdea072

Oaspeți de seamă la biserica de lemn

La sosirea sa, PS Timotei a fost întâmpinat de personalități locale și reprezentanți ai instituțiilor: Roxana Petca, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare; Raul Băbțan, viceprimarul municipiului; pr. Gabriel Gorban, protopop; și pr. Gabriel Groza, directorul liceului. Alături de ei, elevii și credincioșii au participat la ceremonia religioasă, oferind un moment de solemnitate și comuniune.

image-1774947800-49fe532f

Îndemnuri către tineri

În cuvântul său de învățătură, PS Timotei Sătmăreanul le-a vorbit elevilor despre importanța credinței și a faptelor bune, subliniind rolul lor în formarea caracterului și consolidarea valorilor morale în comunitate.

image-1774947769-f3aee02a

 Elevii au avut astfel ocazia să se apropie de spiritualitate și să reflecteze asupra principiilor care le vor ghida viața.

image-1774947821-9da7ab74

