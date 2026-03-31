Tinerii elevi au primit îndemnuri la credință și fapte bune în cadrul unei ceremonii religioase solemne

Marți, 31 martie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la biserica de lemn din incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Municipiul Satu Mare. Evenimentul a adunat elevi, cadre didactice și credincioși, marcând o întâlnire deosebită între comunitatea religioasă și tinerii aflați în formare.

Oaspeți de seamă la biserica de lemn

La sosirea sa, PS Timotei a fost întâmpinat de personalități locale și reprezentanți ai instituțiilor: Roxana Petca, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare; Raul Băbțan, viceprimarul municipiului; pr. Gabriel Gorban, protopop; și pr. Gabriel Groza, directorul liceului. Alături de ei, elevii și credincioșii au participat la ceremonia religioasă, oferind un moment de solemnitate și comuniune.

Îndemnuri către tineri

În cuvântul său de învățătură, PS Timotei Sătmăreanul le-a vorbit elevilor despre importanța credinței și a faptelor bune, subliniind rolul lor în formarea caracterului și consolidarea valorilor morale în comunitate.