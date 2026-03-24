Tema „Pasaj Urban” aduce în prim-plan creativitatea și expresivitatea tinerilor artiști vizuali





Ediția a VIII-a a Concursului Național de Arte Vizuale „Ion Popdan” reunește, în acest an, participanți din zece județe ale țării: Bihor, Brașov, Bacău, Cluj, Maramureș, Iași, Mureș, Gorj, Sibiu și Satu Mare.

Evenimentul confirmă interesul tot mai mare pentru artele vizuale și oferă o platformă importantă de afirmare pentru artiștii talentați din întreaga țară.

„Pasaj Urban” – sursă de inspirație artistică

Tema aleasă pentru această ediție, „Pasaj Urban”, stabilită de profesoara Cristina Busuioc, a provocat participanții să exploreze și să redea în mod creativ dinamica spațiului urban.

Lucrările realizate impresionează prin originalitate, sensibilitate și diversitate stilistică, reflectând viziuni artistice distincte și un nivel ridicat de expresivitate.

Jurizare dificilă pentru specialiști

Juriul, alcătuit din specialiști în domeniul artelor vizuale, va avea o misiune dificilă în desemnarea câștigătorilor, având în vedere calitatea ridicată a lucrărilor înscrise în concurs.

Vernisaj la Biblioteca Județeană

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 26 martie 2026, de la ora 16:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare, în Sala Oglinzilor.

Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru publicul larg de a descoperi creațiile artiștilor și de a se conecta la pulsul artei contemporane.