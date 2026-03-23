𝑰𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒂𝒎 Daniel Prodan ar fi împlinit azi, 54 de ani…

Pe 23 martie 1972, în inima Satu Mare, se năștea un destin care avea să lase urme adânci în fotbalul românesc: Daniel Claudiu Prodan. Pentru cei care l-au cunoscut sau l-au urmărit din tribune, „Didi” nu a fost doar un fundaș central , a fost o stare de spirit, un simbol al dăruirii totale.

Format la Olimpia Satu Mare, clubul care i-a șlefuit primii pași și i-a oferit debutul în fotbalul mare, Prodan a crescut sub îndrumarea atentă meșterului Iosif Vigu. Acolo s-au pus bazele unui caracter puternic, ale unui jucător care nu cunoștea jumătăți de măsură.

În toamna anului 1992, destinul îl aducea în Ghencea, la Steaua București. A fost nevoie de puțin timp pentru ca Didi să demonstreze că nu este doar o promisiune, ci o certitudine. Cu determinare și curaj, s-a impus rapid, iar alături de Toni Doboș a format unul dintre cele mai solide cupluri defensive ale anilor ’90. Era genul de jucător care intra pe teren cu inima înaintea pașilor, câștigând respectul colegilor și admirația suporterilor.

Anii petrecuți la Steaua au fost încununați de performanță: titluri, cupe și seri europene în care numele lui răsuna cu mândrie. A urmat pasul firesc spre fotbalul mare, la Atlético Madrid, unde destinul i-a pus însă o piedică grea — o accidentare care i-a frânt, pentru o vreme, zborul.

Dar Didi Prodan nu a fost niciodată un om care să renunțe. A revenit, a luptat, a încercat să-și regăsească locul, inclusiv într-o scurtă întoarcere la Steaua, înainte de a închide cercul carierei la FC Național.

În tricoul echipei naționale, România, a adunat 54 de selecții. De fiecare dată, a purtat culorile cu aceeași mândrie și aceeași determinare care l-au definit întreaga viață.

”Știi de câte ori am plâns în viață? De 56 de ori. Când mi-a cântat imnul, adică de 54 de ori, și când mi-au murit părinții”, recunoaștea Didi.

Pe 16 noiembrie 2016, inima acestui luptător a încetat să mai bată, răpusă de un infarct. Dar spiritul lui nu a plecat niciodată cu adevărat. A rămas în amintirea vestiarului, în poveștile suporterilor, în fiecare duel câștigat cu sufletul, nu doar cu forța.

Didi Prodan a fost mai mult decât un fotbalist. A fost un simbol al curajului, al loialității și al dragostei pentru joc.

Odihnește-te în pace, Tătuca.