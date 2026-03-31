DIVERSITATE Tășnadul a celebrat cultura romă printr-un spectacol plin de emoție și culoare

Locale 31.03.2026 16:37
Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Romilor, marcat prin momente artistice, implicare comunitară și lansarea unui proiect educațional important

Primăria Orașului Tășnad a organizat marți, 31 martie, un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Romilor, care s-a desfășurat în Sala de Spectacole „Unirea”. Manifestarea a adus în prim-plan cultura, tradițiile și valorile comunității rome, într-o atmosferă festivă, încărcată de energie și emoție.

Spectacol al tradițiilor și talentului local

Programul artistic a fost unul divers, reunind momente de muzică și dans care au încântat publicul prezent în număr mare. Pe scenă au urcat elevii Școlii Gimnaziale Tășnad – Structura Sărăuad, alături de preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit Tășnad, care au oferit momente artistice apreciate și răsplătite cu aplauze îndelungate.

Un punct de atracție al evenimentului l-a constituit concursul de dans, care a adus un plus de dinamism și entuziasm, implicând activ tinerii participanți și contribuind la atmosfera vibrantă a întregii manifestări.

Proiect pentru viitorul comunității

Un moment deosebit de important al zilei l-a reprezentat lansarea proiectului „Educație fără frontiere – Măsuri integrate pentru comunitatea romă din Tășnad”. Inițiativa a avut ca obiectiv sprijinirea educației și dezvoltării comunității rome, marcând un pas semnificativ în direcția incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Prezență oficială și susținere instituțională

Evenimentul s-a bucurat și de prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Cătălin Filip, precum și a primarului orașului Tășnad, Adrian Farcău, care au susținut importanța unor astfel de inițiative dedicate diversității și coeziunii sociale. Participarea acestora a subliniat sprijinul autorităților pentru proiectele și acțiunile dedicate comunității rome.

Un eveniment reușit, aplaudat de comunitate

Manifestarea s-a dovedit a fi un real succes, sala de spectacole fiind plină, iar evoluția micilor artiști fiind apreciată și răsplătită cu aplauze generoase. Evenimentul a confirmat încă o dată că respectul, diversitatea și implicarea comunitară pot construi punți solide între oameni, transformând astfel de inițiative în adevărate sărbători ale comunității.

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda