Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Romilor, marcat prin momente artistice, implicare comunitară și lansarea unui proiect educațional important

Primăria Orașului Tășnad a organizat marți, 31 martie, un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Romilor, care s-a desfășurat în Sala de Spectacole „Unirea”. Manifestarea a adus în prim-plan cultura, tradițiile și valorile comunității rome, într-o atmosferă festivă, încărcată de energie și emoție.

Spectacol al tradițiilor și talentului local

Programul artistic a fost unul divers, reunind momente de muzică și dans care au încântat publicul prezent în număr mare. Pe scenă au urcat elevii Școlii Gimnaziale Tășnad – Structura Sărăuad, alături de preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit Tășnad, care au oferit momente artistice apreciate și răsplătite cu aplauze îndelungate.

Un punct de atracție al evenimentului l-a constituit concursul de dans, care a adus un plus de dinamism și entuziasm, implicând activ tinerii participanți și contribuind la atmosfera vibrantă a întregii manifestări.

Proiect pentru viitorul comunității

Un moment deosebit de important al zilei l-a reprezentat lansarea proiectului „Educație fără frontiere – Măsuri integrate pentru comunitatea romă din Tășnad”. Inițiativa a avut ca obiectiv sprijinirea educației și dezvoltării comunității rome, marcând un pas semnificativ în direcția incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Prezență oficială și susținere instituțională

Evenimentul s-a bucurat și de prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Cătălin Filip, precum și a primarului orașului Tășnad, Adrian Farcău, care au susținut importanța unor astfel de inițiative dedicate diversității și coeziunii sociale. Participarea acestora a subliniat sprijinul autorităților pentru proiectele și acțiunile dedicate comunității rome.

Un eveniment reușit, aplaudat de comunitate

Manifestarea s-a dovedit a fi un real succes, sala de spectacole fiind plină, iar evoluția micilor artiști fiind apreciată și răsplătită cu aplauze generoase. Evenimentul a confirmat încă o dată că respectul, diversitatea și implicarea comunitară pot construi punți solide între oameni, transformând astfel de inițiative în adevărate sărbători ale comunității.