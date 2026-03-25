Trei puncte fixe vor fi amenajate în municipiu pentru reciclarea gratuită a aparatelor electrice și electronice





Locuitorii municipiului Satu Mare sunt invitați sâmbătă, 28 martie 2026, să participe la o acțiune dedicată protejării mediului, în cadrul campaniei „Curățenia de primăvară”. Evenimentul oferă posibilitatea de a scăpa responsabil de aparatele electrice și electronice uzate, prin intermediul unor puncte de colectare special amenajate în oraș.

Trei puncte de colectare în municipiu

Acțiunea se va desfășura în intervalul orar 09:00 – 15:00, în trei zone accesibile din municipiu:

Zona Micro 14 – Bulevardul Cloșca colț cu Aleea Târnavei

Zona Centru – parcarea de sub Podul Decebal

Cartier Solidarității – Piața George Călinescu

Sătmărenii sunt așteptați să aducă echipamentele vechi în aceste puncte, contribuind astfel la reducerea poluării și la reciclarea responsabilă a deșeurilor.

Ce tipuri de deșeuri pot fi predate

La punctele de colectare pot fi depuse toate aparatele electrice și electronice, indiferent de dimensiune. Sunt acceptate atât electrocasnice mari, precum frigidere, mașini de spălat sau aragazuri, cât și aparate de mici dimensiuni, dispozitive IT, baterii, cabluri sau becuri.

Practic, orice echipament care funcționează conectat la priză sau pe bază de baterii poate fi predat în cadrul acestei campanii.

Parteneriat pentru un oraș mai curat

Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu The Green Project și cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Inițiativa face parte din eforturile locale de promovare a reciclării și de creștere a gradului de conștientizare privind importanța protejării mediului.