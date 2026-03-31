Lecție interactivă despre reguli, responsabilitate și imaginație, într-o întâlnire plină de energie



O oră de învățare altfel s-a transformat marți într-o experiență memorabilă pentru elevii claselor a II-a B și a III-a B de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare. Reprezentanții Transurban le-au oferit copiilor o lecție interactivă despre transportul public, combinând informațiile utile cu momente de creativitate și bună dispoziție.

Dialog despre reguli și facilități

Coordonați de învățătoarele Onciu Camelia și Onciu Alexandra, elevii au aflat detalii importante despre gratuitatea abonamentelor, utilizarea aplicației TUSM și regulile de bază pentru o călătorie civilizată cu autobuzul.

Întâlnirea a fost marcată de implicarea activă a copiilor, care au pus întrebări și au demonstrat interes pentru modul în care funcționează transportul public.

Imaginația copiilor, în prim-plan

Un moment special al activității a fost întrebarea adresată elevilor: „Dacă autobuzul ar putea vorbi, ce le-ar spune călătorilor?”. Răspunsurile au fost pline de sinceritate și bun-simț: să salutăm, să păstrăm curățenia, să respectăm regulile, să nu deranjăm șoferul și să avem grijă de lucrurile personale.

În același timp, copiii au transmis și un mesaj important: alegerea transportului public contribuie la protejarea mediului.

Cum arată autobuzul ideal?

Creativitatea celor mici nu s-a oprit aici. „Autobuzul ideal” imaginat de elevi a prins forme spectaculoase: unii și-l doresc cu aripi, care să zboare, alții l-au văzut decorat cu sclipici, fundițe și lumini colorate, iar alții l-au imaginat albastru, cu muzică și chiar facilități de gaming.

O experiență care inspiră

Reprezentanții Transurban au apreciat entuziasmul și ideile copiilor, mulțumindu-le pentru energia și zâmbetele oferite. Astfel de întâlniri contribuie nu doar la educația civică a elevilor, ci și la formarea unor viitori călători responsabili și implicați în protejarea mediului.