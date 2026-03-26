Competiție de robotică și inteligență artificială, premii consistente și acces direct la mediul universitar



Satu Mare găzduiește, la finalul lunii martie, un eveniment de anvergură dedicat tehnologiei și educației: UTCN RobotX Challenge 2026. Organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Automatică și Calculatoare Cluj-Napoca, concursul aduce împreună elevi pasionați de robotică și sisteme inteligente, oferindu-le o experiență practică unică.

Două zile de competiție și inovație

Evenimentul se desfășoară în perioada 28–29 martie 2026, la Casa Meșteșugarilor, în intervalul orar 10:00–16:00.

Ceremonia de deschidere este programată sâmbătă, 28 martie, de la ora 10:00, iar festivitatea de premiere va avea loc duminică, 29 martie, de la ora 15:30.

Elevii, provocați să construiască viitorul

La competiție participă 15 echipe de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, care vor construi, programa și opera sisteme robotice bazate pe inteligență artificială.

Tema ediției din acest an, „Operațiunea Recovery”, propune un scenariu complex: intervenția într-o zonă urbană inaccesibilă oamenilor, unde doar roboții pot acționa.

Participanții vor parcurge patru probe tehnice care testează abilități de inginerie aplicată, automatizare, pilotaj și recunoaștere autonomă.

Acces liber și experiențe interactive

Evenimentul include și trei zone deschise publicului:

Blueprint – proiecte realizate de absolvenți, demonstrând nivelul tehnologic atins în cadrul facultății

RoboExplorers – roboți interactivi pentru copii și familii

Local Industry Hub – spațiu dedicat companiilor precum Alu Menziken Swiss Technology, Omron, Technosam sau ContiTech Fluid Automotive S.R.L.

Vizitatorii vor putea interacționa direct cu tehnologia și vor descoperi oportunități de carieră în domeniul ingineriei.

Premii și oportunități academice

Echipele câștigătoare vor fi recompensate cu premii în valoare totală de mii de lei:

Premiul I – 3.000 lei

Premiul II – 2.400 lei

Premiul III – 2.000 lei

Premii speciale în valoare totală de 3.600 lei

În plus, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca oferă 15 locuri de admitere fără examen la programul „Automatică și Informatică Aplicată”, pentru membrii echipelor premiate.

Un pas spre cariera în inginerie

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Smart RobotX, B-Robo, Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică și Societatea de Robotică din România, cu sprijinul mediului economic.

UTCN RobotX Challenge 2026 nu este doar o competiție, ci o experiență educațională completă, care îi apropie pe elevi de tehnologie, inovație și de viitoarele lor cariere în domeniul ingineriei.