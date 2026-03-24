Centrul istoric devine, timp de peste două săptămâni, locul tradițiilor, al bucuriei și al evenimentelor pentru întreaga familie

Municipiul Satu Mare se pregătește să întâmpine sărbătorile pascale într-o atmosferă festivă, odată cu deschiderea unei noi ediții a Târgului de Paște. Evenimentul va debuta vineri, 27 martie, în Piața Libertății și se va desfășura până în data de 12 aprilie.

Tradiții, produse locale și atmosferă de sărbătoare

Pe durata târgului, vizitatorii vor putea descoperi căsuțele meșterilor populari și ale producătorilor locali, unde vor fi expuse și comercializate produse tradiționale, preparate culinare specifice sărbătorilor pascale, dar și decorațiuni artizanale și ornamente pentru masa festivă.

Decorurile tematice vor transforma centrul orașului într-un spațiu plin de culoare și simboluri specifice Paștelui, oferind o experiență autentică atât localnicilor, cât și turiștilor.

Atracții speciale pentru copii

Cei mici vor avea parte de un program variat de divertisment, care include spectacolul interactiv „Zâna Primăverii și Iepurașul Țup-Țup”, vânătoarea de ouă de Paște și activități dedicate descoperirii tradițiilor.

Unul dintre punctele de atracție va fi „Trenulețul Iepurașului”, care va circula zilnic prin parcul central, oferind copiilor momente de neuitat.

Organizatori și parteneri

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană.

Târgul de Paște promite să aducă, și în acest an, un plus de farmec orașului Satu Mare, oferind vizitatorilor ocazia de a se bucura de tradiții, cultură și momente speciale alături de familie.