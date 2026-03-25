Demonstrații, tehnică de intervenție și activități educative au animat centrul municipiului Satu Mare, într-o zi dedicată apropierii dintre polițiști și cetățeni



Ziua Poliției Române a fost marcată în județul Satu Mare printr-o serie de evenimente menite să exprime recunoștința față de cetățean, cel în slujba căruia polițistul sătmărean s-a aflat în permanență. Manifestările au avut loc miercuri, 25 martie, și au adus în prim-plan atât activitatea profesională a polițiștilor, cât și relația acestora cu comunitatea locală.





Eveniment dedicat comunității, în centrul municipiului





În intervalul orar 10:30 – 13:00, platoul din Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare a devenit punctul central al manifestărilor. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber și a fost dedicat publicului larg, dar mai ales copiilor, care au avut ocazia să descopere, într-un mod interactiv, activitatea polițiștilor.

Participanții au fost invitați să exploreze diferite ateliere de lucru, unde au fost prezentate activitățile desfășurate zilnic de polițiștii sătmăreni, precum și dotările utilizate în misiuni.





Tehnică modernă și demonstrații spectaculoase





Un punct de atracție l-a constituit atelierul dedicat tehnicii de intervenție, unde au fost expuse autospeciale de ultimă generație, dar și motocicletele utilizate de Poliția Rutieră. Vizitatorii au avut ocazia să observe îndeaproape echipamentele folosite în intervenții și să afle detalii despre modul de utilizare al acestora.

Totodată, Laboratorul Mobil de Criminalistică a stârnit interesul publicului, oferind o incursiune în tehnologiile folosite pentru cercetarea la fața locului, demonstrând complexitatea muncii de investigație.





Câinii de serviciu și intervențiile speciale, în atenția publicului





Un alt moment apreciat a fost întâlnirea cu câinii de serviciu, considerați parteneri loiali ai polițiștilor. Aceștia au impresionat prin disciplina și abilitățile demonstrate, fiind antrenați pentru misiuni speciale.

De asemenea, Serviciul de Acțiuni Speciale și-a prezentat echipamentele și logistica de intervenție rapidă, oferind publicului o imagine asupra modului în care sunt gestionate situațiile de risc.





Educație și creativitate pentru cei mici





Copiii au beneficiat de activități special dedicate lor, în cadrul Laboratorului de Educație Rutieră, unde au învățat regulile de circulație într-un mod interactiv, cu ajutorul covorașului educativ.

În același timp, Zona Creativă a oferit celor mici oportunitatea de a desena și de a admira expoziția de planșe tematice, transformând evenimentul într-o experiență plăcută și educativă.





Un mesaj de apropiere și încredere





Prin întreaga serie de activități, polițiștii sătmăreni au reușit să transmită un mesaj clar de deschidere și apropiere față de comunitate, reafirmând faptul că siguranța cetățeanului a rămas o prioritate constantă. Evenimentul a fost, astfel, nu doar o celebrare, ci și o oportunitate de consolidare a relației dintre poliție și cetățeni.