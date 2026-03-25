EVENIMENT. ZIUA POLIȚIEI. De la sirene la zâmbete: polițiștii au adus siguranța mai aproape de oameni

Locale 25.03.2026 13:05
EVENIMENT. ZIUA POLIȚIEI. De la sirene la zâmbete: polițiștii au adus siguranța mai aproape de oameni

Demonstrații, tehnică de intervenție și activități educative au animat centrul municipiului Satu Mare, într-o zi dedicată apropierii dintre polițiști și cetățeni


Ziua Poliției Române a fost marcată în județul Satu Mare printr-o serie de evenimente menite să exprime recunoștința față de cetățean, cel în slujba căruia polițistul sătmărean s-a aflat în permanență. Manifestările au avut loc miercuri, 25 martie, și au adus în prim-plan atât activitatea profesională a polițiștilor, cât și relația acestora cu comunitatea locală.

image-1774436566-7d371228


Eveniment dedicat comunității, în centrul municipiului

În intervalul orar 10:30 – 13:00, platoul din Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare a devenit punctul central al manifestărilor. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber și a fost dedicat publicului larg, dar mai ales copiilor, care au avut ocazia să descopere, într-un mod interactiv, activitatea polițiștilor.

image-1774436616-9c8f4b79

Participanții au fost invitați să exploreze diferite ateliere de lucru, unde au fost prezentate activitățile desfășurate zilnic de polițiștii sătmăreni, precum și dotările utilizate în misiuni.

image-1774436544-b724f518


Tehnică modernă și demonstrații spectaculoase

Un punct de atracție l-a constituit atelierul dedicat tehnicii de intervenție, unde au fost expuse autospeciale de ultimă generație, dar și motocicletele utilizate de Poliția Rutieră. Vizitatorii au avut ocazia să observe îndeaproape echipamentele folosite în intervenții și să afle detalii despre modul de utilizare al acestora.

image-1774436631-8dc5b721

Totodată, Laboratorul Mobil de Criminalistică a stârnit interesul publicului, oferind o incursiune în tehnologiile folosite pentru cercetarea la fața locului, demonstrând complexitatea muncii de investigație.


Câinii de serviciu și intervențiile speciale, în atenția publicului

Un alt moment apreciat a fost întâlnirea cu câinii de serviciu, considerați parteneri loiali ai polițiștilor. Aceștia au impresionat prin disciplina și abilitățile demonstrate, fiind antrenați pentru misiuni speciale.

image-1774436648-3f7a04bc

De asemenea, Serviciul de Acțiuni Speciale și-a prezentat echipamentele și logistica de intervenție rapidă, oferind publicului o imagine asupra modului în care sunt gestionate situațiile de risc.


Educație și creativitate pentru cei mici

Copiii au beneficiat de activități special dedicate lor, în cadrul Laboratorului de Educație Rutieră, unde au învățat regulile de circulație într-un mod interactiv, cu ajutorul covorașului educativ.

image-1774436670-d1611826

În același timp, Zona Creativă a oferit celor mici oportunitatea de a desena și de a admira expoziția de planșe tematice, transformând evenimentul într-o experiență plăcută și educativă.

image-1774436729-af5c62d9


Un mesaj de apropiere și încredere

Prin întreaga serie de activități, polițiștii sătmăreni au reușit să transmită un mesaj clar de deschidere și apropiere față de comunitate, reafirmând faptul că siguranța cetățeanului a rămas o prioritate constantă. Evenimentul a fost, astfel, nu doar o celebrare, ci și o oportunitate de consolidare a relației dintre poliție și cetățeni.

image-1774436697-51883ed6

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
