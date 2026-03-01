 Evoluție excelentă la Cupa „Poarta Transilvaniei” de la Bistrița

CSM OLIMPIA- Judo

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o prestație de excepție sâmbătă, la Bistrița, unde au participat la prima ediție a Cupei „Poarta Transilvaniei”, competiție care a reunit un număr impresionant de sportivi din România și Republica Moldova.

La turneul de prestigiu au fost prezenți 680 de judoka de la 43 de cluburi, întrecerile desfășurându-se în Sala Polivalentă din Bistrița, pe cinci categorii de vârstă și multiple categorii de greutate. Sportivii sătmăreni s-au remarcat prin ambiție, determinare și rezultate foarte bune, reușind să urce de mai multe ori pe podium.

Medalii importante pentru sportivii lui Marian Halas

Dintre elevii antrenorului Marian Halas, Alessia Micaș a avut o evoluție impecabilă și a cucerit medalia de aur la categoria U16, 52 kg feminin.

La categoria U14, 55 kg, Iannis Marina a ajuns până în finală, obținând medalia de argint. Tot pe treapta a doua a podiumului au urcat și Anisia Halas (U16, 44 kg) și Rafael Ursu (U16, +66 kg), ambii cu evoluții solide pe parcursul competiției.

Performanțe remarcabile și pentru elevii lui Terely Mihály

Și sportivii pregătiți de Terely Mihály au avut prestații excelente. La categoria U16, Thiruvadi Alesszia (48 kg) și Maya Dihenes (63 kg) au reușit să cucerească medaliile de aur, confirmând forma foarte bună.

La U14, Ștefania Oroszi (57 kg) și Sorana Igna-Pal (48 kg) au încheiat competiția cu medalii de argint, după parcursuri apreciate.

Tot la U16, 55 kg, Tóth Zalán a avut o evoluție bună și a încheiat competiția pe locul cinci, foarte aproape de podium.

Bilanț pozitiv pentru CSM Olimpia Satu Mare

Participarea la Cupa „Poarta Transilvaniei” a confirmat nivelul ridicat al pregătirii sportivilor de la CSM Olimpia Satu Mare, care continuă să aducă rezultate importante pentru judo-ul sătmărean și să reprezinte cu succes clubul în competițiile naționale și internaționale.