Performanță de aur pentru un tânăr sătmărean care confirmă excelența în domeniul informaticii



Performanțele de excepție continuă să aducă mândrie comunității sătmărene. Luca Valentin Mureșan a reușit o realizare remarcabilă, obținând locul I și medalia de aur la Olimpiada Națională de Informatică, desfășurată la Pitești în anul 2026.

Un parcurs educațional impresionant

Actualmente elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Luca Valentin Mureșan și-a început formarea academică la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Încă din anii de școală, acesta s-a remarcat prin rezultate deosebite, demonstrând o pasiune constantă pentru matematică și informatică.

De-a lungul timpului, Luca a participat la numeroase competiții naționale și internaționale, unde a obținut premii importante, confirmându-și talentul și munca susținută.

Aur la Pitești – o performanță de top

La ediția din 2026 a Olimpiadei Naționale de Informatică, organizată la Pitești, Luca Valentin Mureșan a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Locul I și medalia de aur reprezintă o încununare a eforturilor sale și o dovadă a nivelului înalt de pregătire.

Mândria unei comunități

Rezultatul obținut de Luca nu este doar o realizare personală, ci și un motiv de bucurie pentru întreaga comunitate sătmăreană. Mesajele de felicitare și apreciere nu au întârziat să apară, reflectând respectul și admirația pentru un tânăr care duce mai departe numele orașului prin excelență și performanță.

„Suntem mândri de tine și te iubim” – este mesajul simplu, dar plin de emoție, care sintetizează cel mai bine sentimentul colectiv al celor care îl susțin.