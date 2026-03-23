Luni, 23 martie, în jurul orei 13:40, Isu Satu Mare a fost semnalat despre producerea unui accident rutier în localitatea Dindești.





La fața locului au intervenit de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD, încadrate cu 8 cadre militare. În sprijin a fost direcționat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.





Din informațiile actualizate, în accident a fost implicat un singur autoturism, care a derapat de pe carosabil și a ajuns în șanț. În total au fost implicate 5 persoane.





În urma evenimentului, o persoană de sex masculin a necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Toate persoanele implicate erau conștiente și nu au fost încarcerate.





Forțele de intervenție au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor și au acordat asistența medicală necesară victimelor.