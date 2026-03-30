O dimineață care a început obișnuit s-a transformat într-o tragedie de proporții pe DN1F-E81, unde cinci persoane, printre care și doi minori, și-au pierdut viața în urma unui accident rutier deosebit de grav. Evenimentul a avut loc în data de 30 martie, în jurul orei 08:00, la ieșirea din localitatea Sânpaul, spre Mihăiești.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa din direcția Cluj-Napoca spre Zalău, ar fi pierdut controlul direcției într-un viraj la stânga.

Autoturismul a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a acroșat partea laterală-spate a unui autocamion. În urma impactului, mașina a fost proiectată într-un alt ansamblu de vehicule care circula regulamentar din sens opus, condus de un bărbat de 35 de ani.

Bilanț tragic: cinci vieți pierdute

Impactul a fost devastator. Toate cele cinci persoane aflate în autoturism, inclusiv șoferul, au decedat la fața locului. Victimele sunt trei adulți, cu vârste cuprinse între 27 și 50 de ani, și doi minori de 16 și 17 ani.

Echipajele de intervenție ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a salva viețile acestora.

Șoferii de camion nu consumaseră alcool

Conducătorii celor două autocamioane implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, eliminând astfel suspiciunea consumului de alcool în cazul acestora.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Ancheta va clarifica dinamica evenimentului și eventualele responsabilități.

Tragedia readuce în atenție pericolele majore din trafic și necesitatea respectării stricte a regulilor de circulație, mai ales în zonele cu risc ridicat, cum sunt curbele periculoase.