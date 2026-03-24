Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Național al Aleșilor Locali (CNAL) al UDMR. Decizia a fost luată în cadrul recentei ședințe a forului, consolidând astfel reprezentarea administrațiilor locale din partea Uniunii.





Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a salutat această alegere, subliniind importanța sa pentru echilibrul intern al organizației. „Prin alegerea lui Gábor, echilibrul din cadrul organizației este consolidat, iar experiența sa este pusă acum în valoare la nivelul Uniunii”, a declarat Kelemen Hunor.





Liderul UDMR a evidențiat performanțele primarului din Satu Mare, considerându-le o garanție pentru succesul în noua funcție. „În calitate de primar al orașului Satu Mare, el a demonstrat că, prin muncă consecventă, direcție clară și o echipă bună, chiar și un oraș stagnant poate fi adus în mișcare. Ne așteptăm la acest impuls și în noua sa sarcină”, a adăugat președintele UDMR.





Kelemen Hunor a transmis, de asemenea, un mesaj de apreciere pentru fostul președinte al CNAL, Árpád Antal. „Îi mulțumesc lui Árpád Antal pentru că a condus acest organism în vremuri dificile și pentru că a reprezentat eficient interesele comunităților locale. Gândirea și planificarea sa strategică vor continua să fie extrem de necesare”, a precizat acesta.





La rândul său, noul președinte al Consiliului Național al Aleșilor Locali, Gábor Kereskényi, a mulțumit colegilor pentru susținerea acordată. „Mulțumesc colegilor din cadrul UDMR pentru susținerea acordată”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, afirmând că va continua munca dedicată în sprijinul comunităților locale.





Consiliul Național al Aleșilor Locali al UDMR reprezintă forul principal de coordonare și reprezentare a primarilor, președinților de consilii județene și consilierilor locali și județeni ai Uniunii.