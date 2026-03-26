Zeci de permise de ședere eliberate și sancțiuni aplicate pentru nereguli privind munca și șederea străinilor



Activitatea Biroului pentru Imigrări al Județului Satu Mare a fost una intensă în prima parte a lunii martie, polițiștii desfășurând acțiuni operative și activități de relații cu publicul pentru verificarea respectării legislației privind regimul străinilor. Controalele au vizat atât legalitatea șederii, cât și încadrarea în muncă a cetățenilor străini.

Acțiuni operative și controale în teren

În perioada 1 – 23 martie 2026, polițiștii de imigrări au organizat 10 acțiuni operative, majoritatea în cooperare cu alte structuri ale Ministerul Afacerilor Interne.

Au fost efectuate verificări în teren, fiind legitimate 121 de persoane prin aplicația eDAC și controlate 9 societăți comerciale din județ.

Sancțiuni pentru nerespectarea legii

În urma controalelor, două societăți comerciale au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea legislației privind încadrarea în muncă a străinilor.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni și unor cetățeni străini pentru nereguli legate de regimul de ședere în România.

Permise de ședere și avize de muncă

Pe linia reglementării dreptului de ședere, au fost eliberate 44 de permise de ședere. Dintre acestea:

31 pentru angajare în muncă

5 pentru ședere pe termen lung

4 pentru reîntregirea familiei

restul pentru alte scopuri

Totodată, au fost emise 101 avize de angajare pentru lucrători permanenți. Activitatea la ghișeu a fost una intensă, fiind înregistrate aproximativ 400 de solicitări din partea angajatorilor și a cetățenilor străini.

Întâlniri și informări pentru angajatori

Activitatea de cooperare instituțională continuă și în perioada următoare. La finalul lunii martie este programată o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor din județ, iar la începutul lunii aprilie va fi organizată o sesiune de informare dedicată angajatorilor.

Aceasta va viza prezentarea condițiilor legale de încadrare în muncă a străinilor, în scopul prevenirii neregulilor și al unei mai bune colaborări între autorități și mediul economic.