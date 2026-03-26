O companie cu capital integral românesc a marcat un pas major în dezvoltarea industriei locale, aducând tehnologie de ultimă generație și perspective solide de creștere

Municipiul Satu Mare a consemnat un moment definitoriu pentru mediul industrial local odată cu inaugurarea noului sediu al Întreprinderii de Oxigen S.R.L., o investiție modernă, realizată din capital autohton, care a consolidat poziția orașului pe harta dezvoltării industriale regionale.

Un eveniment al comunității de afaceri

Evenimentul desfășurat în Parcul Industrial Sud a reunit reprezentanți ai administrației locale și centrale, parteneri și colaboratori, într-un cadru dedicat progresului și inovației tehnologice. Printre oficialii prezenți s-au numărat deputații Mircea Govor și Magyar Lorand, prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, precum și primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Momentul inaugural a debutat cu o slujbă de sfințire oficiată de preoți ortodocși și reformați, urmată de discursurile oficiale. Reprezentanții autorităților i-au felicitat pe investitori pentru inițiativa curajoasă și i-au încurajat să continue proiecte de o asemenea anvergură în municipiu.

Ceremonia a continuat cu tăierea panglicii inaugurale, iar unul dintre asociați, Sos Istvan, a prezentat în detaliu noua investiție și capacitățile tehnologice ale unității.

Investiție 100% românească, fără fonduri externe

Înființată în 2019, Întreprinderea de Oxigen s-a remarcat printr-un model de dezvoltare bazat exclusiv pe capital propriu, fără accesarea fondurilor europene sau guvernamentale. Investiția a demonstrat că inițiativa antreprenorială locală putea genera proiecte industriale competitive și sustenabile.

Noua locație, amplasată strategic în apropierea principalilor clienți industriali, s-a întins pe aproximativ un hectar, cu o infrastructură construită de circa 800 mp, optim organizată pentru un flux tehnologic modern.

Tehnologie de ultimă generație pentru producție continuă

Unitatea a fost concepută ca o instalație tehnologică complexă, dotată cu echipamente performante, menite să asigure eficiență și siguranță. Printre facilitățile dezvoltate s-au numărat halele de îmbuteliere automatizate, depozitele pentru materii prime și produse finite, atelierul de mentenanță pentru butelii și spațiile moderne dedicate angajaților.

În exterior, infrastructura industrială a inclus stocatoare verticale de mare capacitate, vaporizatoare ambientale și electrice, precum și pompe criogenice – echipamente esențiale pentru procesul de producție, achiziționate recent.

Procesul tehnologic a fost unul integrat și riguros controlat, pornind de la recepția materiei prime în stare lichefiată, continuând cu gazificarea și comprimarea în butelii de înaltă presiune. Un rol esențial l-a avut etapa de vidare a recipientelor, care a asigurat eliminarea impurităților și menținerea unui nivel ridicat de puritate.

Gama variată de produse pentru industrii esențiale

Compania a produs și comercializat o gamă extinsă de gaze industriale, inclusiv oxigen, argon, azot, dioxid de carbon, acetilenă, heliu și amestecuri speciale utilizate în sudură și industria alimentară.

Aceste produse au fost esențiale pentru multiple domenii economice, de la prelucrarea metalelor până la industria alimentară, contribuind direct la eficiența și calitatea proceselor industriale.

Livrarea s-a realizat printr-o flotă proprie de camioane și autoutilitare, infrastructura logistică fiind optimizată pentru timpi reduși de transport, prin rampe rapide de încărcare și descărcare.

Parteneriate internaționale și planuri de extindere

Colaborările cu parteneri din Italia și Turcia au consolidat standardele de calitate și fiabilitate ale produselor oferite. Cu un portofoliu de peste 1.000 de clienți, dezvoltat încă din perioada activității desfășurate pe strada Amatului, compania și-a propus o creștere accelerată, susținută de noua capacitate de producție.

Unul dintre obiectivele majore pentru perioada următoare l-a reprezentat dezvoltarea procesului de îmbuteliere a heliului, recunoscut pentru complexitatea tehnologică ridicată.

Un pilon pentru dezvoltarea industrială locală

Prin această investiție, Întreprinderea de Oxigen și-a consolidat rolul în susținerea industriei locale și naționale, oferind soluții moderne pentru optimizarea proceselor tehnologice și creșterea eficienței energetice.

Prezența companiei în mediul economic din Satu Mare a însemnat mai mult decât furnizarea de gaze industriale: a reprezentat integrarea unor standarde ridicate de siguranță, performanță și continuitate, contribuind activ la dezvoltarea durabilă a regiunii.