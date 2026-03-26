Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului, deschizând calea pentru lansarea licitației de execuție



Un proiect major pentru dezvoltarea infrastructurii din nord-vestul țării face un pas decisiv înainte. Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare a primit aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern, urmând ca în perioada următoare să fie lansată licitația pentru proiectare și execuție.

Un proiect strategic pentru regiune

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a anunțat că această etapă reprezintă un moment esențial în implementarea investiției, care va contribui la modernizarea infrastructurii rutiere și la dezvoltarea economică a întregii regiuni.

Noul drum expres va avea o lungime totală de 59,17 kilometri și va fi construit cu câte două benzi pe sens, asigurând condiții moderne și sigure de circulație. Proiectul include realizarea a șapte noduri rutiere, precum și a unui număr important de lucrări de artă, respectiv 35 de pasaje și 18 poduri, elemente esențiale pentru fluidizarea traficului.

Traseu prin județul Satu Mare

În județul Satu Mare, traseul drumului expres va traversa mai multe localități importante, printre care Odoreu, Botiz, Livada, Medieșu Aurit, Apa și Pomi, facilitând astfel conectivitatea între zonele urbane și rurale.

Parte dintr-un proiect de amploare

Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare face parte din proiectul Autostrăzii Nordului, o investiție strategică ce urmărește să asigure o conexiune rapidă și eficientă între regiunile din nordul României și rețeaua europeană de transport.

Sprijin instituțional și perspective de dezvoltare

Cătălin Filip a subliniat importanța colaborării instituționale în avansarea proiectului, adresând mulțumiri deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor pentru implicarea sa. Realizarea acestui drum expres este așteptată să aducă beneficii semnificative în ceea ce privește mobilitatea, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică a întregii zone.