INFRASTRUCTURĂ Lucrări finalizate pe râul Tur: digul de la Turulung, consolidat pentru prevenirea inundațiilor

Locale 23.03.2026 16:15
Intervenții pe 1,5 kilometri pentru creșterea siguranței comunităților din zonă

Angajații Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare au finalizat lucrările de refacere a continuității liniei de apărare împotriva inundațiilor pe râul Tur, în localitatea Turulung.

Intervențiile au vizat un tronson de aproximativ 1,5 kilometri, unde au fost realizate completări de terasamente pe coronamentul digului de pe malul stâng, utilizând material local provenit din albia majoră a râului.

Lucrări pentru consolidarea digului

Acțiunile au avut ca scop refacerea și întărirea structurii digului în zonele afectate de tasări sau eroziuni. Prin aceste intervenții, a fost restabilit profilul proiectat al digului și au fost consolidate sectoarele vulnerabile, reducând riscul de infiltrații și instabilitate.

Procesul a presupus identificarea zonelor afectate, aducerea materialului de umplutură conform cerințelor tehnice, compactarea stratificată pentru asigurarea rezistenței, precum și profilarea finală a lucrărilor, urmată, acolo unde a fost necesar, de protejarea suprafețelor.

Măsuri preventive pentru siguranța comunităților

Lucrările contribuie la creșterea gradului de siguranță pentru comunitățile din zonele expuse riscului de inundații, reducând posibilitatea apariției unor avarii majore în perioadele cu debite ridicate. În același timp, intervențiile preventive permit optimizarea costurilor de întreținere pe termen lung.

Reprezentanții Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa au transmis că monitorizează permanent cursurile de apă și obiectivele hidrotehnice din zonă, desfășurând periodic lucrări de întreținere pentru prevenirea situațiilor de risc.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
