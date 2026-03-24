Ofițerii DGA au susținut activități de educație pentru promovarea eticii și responsabilității profesionale





În perioada 16–20 martie 2026, ofițerii de poliție ai Direcția Generală Anticorupție – prin Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare – au desfășurat activități de educație pentru promovarea integrității, adresate personalului din cadrul Penitenciarul Satu Mare.

Informații despre corupție și conduită profesională

În cadrul întâlnirilor, participanții au primit informații detaliate despre infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora, fiind prezentate inclusiv exemple din practică. De asemenea, au fost discutate aspecte privind conduita recomandată în situațiile în care angajații se confruntă sau iau cunoștință de astfel de fapte.

Activitățile au inclus și teme legate de etica organizațională și valorile profesionale, accentul fiind pus pe adoptarea unui comportament responsabil atât în mediul profesional, cât și în cel social.

Modalități de sesizare a faptelor de corupție

Polițiștii de penitenciar au fost informați și cu privire la modalitățile prin care pot sesiza faptele de corupție. Printre acestea se numără Call-center-ul anticorupție, disponibil la numărul 0800.806.806, apel gratuit din orice rețea.

La nivel local, sesizările pot fi transmise și în scris, prin e-mail sau telefonic, ori direct la sediul Serviciului Județean Anticorupție Satu Mare din municipiul Satu Mare.

Prevenția, cheia unui sistem corect

Aceste activități fac parte din demersurile constante ale Direcției Generale Anticorupție de prevenire a faptelor de corupție și de consolidare a integrității în instituțiile publice.

Reprezentanții DGA subliniază că informarea și conștientizarea angajaților reprezintă un element esențial în menținerea unui climat profesional bazat pe corectitudine și responsabilitate.