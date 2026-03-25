Un autoturism a intrat într-un stâlp de electricitate, iar intervenția a vizat prevenirea unui posibil incendiu



Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit, miercuri, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de un accident rutier produs în localitatea Doba. Intervenția promptă a echipajelor a prevenit apariția unor riscuri suplimentare, în special din cauza firelor de electricitate căzute pe carosabil.

Autoturism ieșit de pe carosabil

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj de prim ajutor.

Potrivit primelor informații, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, o persoană s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție, fiind conștientă și cooperantă.

Pericol din cauza firelor de electricitate

Intervenția a fost îngreunată de existența firelor de electricitate căzute pe carosabil, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui echipaj al operatorului de distribuție a energiei electrice.

Acesta a intervenit pentru remedierea situației și eliminarea riscului pentru participanții la trafic și echipele de intervenție.

Măsuri pentru prevenirea incendiilor

Pompierii au asigurat zona, luând măsuri specifice de prevenire a incendiilor, precum și sablarea carosabilului pentru îndepărtarea eventualelor substanțe periculoase.

Intervenția rapidă a contribuit la evitarea unor consecințe mai grave, iar cazul rămâne în atenția autorităților pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.