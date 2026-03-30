







În seara zilei de 29 martie, în jurul orei 22.40, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Astronauților, din municipiul Satu Mare.





La fața locului au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu un total de 19 cadre militare.





Incendiul s-a manifestat la nivelul bucătăriei apartamentului și a fost lichidat în limitele găsite de către echipajele de intervenție. Pe durata intervenției, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil.





Proprietara apartamentului a fost evaluată medical la fața locului, ulterior fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare, prezentând o intoxicație ușoară cu fum.





După ventilarea și evacuarea fumului de pe casa scării, locatarilor li s-a permis reîntoarcerea în apartamente.





Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit lăsat nesupravegheat. În urma incendiului, au fost afectați aproximativ 20 de metri pătrați din bucătăria apartamentului, inclusiv mobilierul.





Recomandăm cetățenilor să nu lase nesupravegheate aparatele de gătit aflate în funcțiune și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a evita producerea unor astfel de evenimente.