Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane intră în etapa premergătoare licitației pentru execuție

Proiectul „Pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul” din Satu Mare a intrat în faza procedurilor premergătoare lansării licitației pentru execuția lucrărilor, marcând un pas important în modernizarea infrastructurii urbane.

Investiția, finanțată din fonduri europene prin ADR Nord-Vest, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, are o valoare totală de peste 74,8 milioane de lei și urmărește reducerea emisiilor de carbon, îmbunătățirea mobilității urbane și creșterea calității vieții.

Pasarelă modernă și trasee velo extinse

Proiectul prevede realizarea unui pasaj pietonal și pentru bicicliști în zona intersecției Crinul, dar și modernizarea traseului velo de-a lungul Podului Golescu. Noua pasarelă va avea o structură complexă, cu platforme circulare concentrice, amplasate la o înălțime de aproximativ 5 metri față de carosabil.

Construcția va include piste dedicate bicicliștilor, alei pietonale, zone verzi și spații de relaxare, toate integrate într-un concept modern de mobilitate urbană. Accesul va fi facilitat inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, prin rampe și lifturi amplasate în puncte cheie ale intersecției.

Soluție pentru un trafic sufocat

Implementarea proiectului vine ca răspuns la problemele actuale din zonă, unde fluxul pietonal și cel auto se suprapun, generând frecvent blocaje și riscuri pentru siguranța participanților la trafic.

Prin separarea clară a circulației pietonale, velo și auto, autoritățile urmăresc fluidizarea traficului și reducerea incidentelor, dar și crearea unui spațiu urban mai prietenos și mai puțin poluat.

Tehnologie modernă și soluții ecologice

Pasarela va beneficia de sisteme moderne de iluminat cu LED, alimentate inclusiv cu panouri solare, precum și de soluții eficiente pentru scurgerea apelor pluviale. De asemenea, proiectul prevede extinderea și modernizarea iluminatului public din zonă și integrarea unor suprafețe verzi generoase, adaptate condițiilor climatice locale.

Materialele utilizate vor fi rezistente la variații extreme de temperatură și uzură, asigurând durabilitatea investiției pe termen lung.

Termen de finalizare: 2027

Potrivit estimărilor, lucrările ar urma să fie finalizate până în decembrie 2027, proiectul fiind considerat unul strategic pentru dezvoltarea urbană a municipiului Satu Mare.

Noua pasarelă promite să transforme radical una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, devenind un simbol al tranziției către un transport urban modern, sustenabil și eficient.