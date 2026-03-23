INVESTIȚII Podul peste Talna, de la Pășunea Mare, aproape gata: lucrările au ajuns la 80%

Locale 23.03.2026 11:19
Autoritățile estimează finalizarea investiției până la sfârșitul lunii mai


Lucrările la podul peste râul Talna, din localitatea Pășunea Mare, pe drumul județean DJ 197, au ajuns la un stadiu avansat de aproximativ 80%, apropiindu-se de finalizare.

Pe teren s-au aflat pentru verificări Pataki Csaba și Cătălin Filip, care au analizat modul în care se desfășoară lucrările și respectarea graficului de execuție.

Lucrări avansate și investiție de peste 1,5 milioane de lei

Până în prezent, au fost realizate etapele esențiale atât la nivelul infrastructurii, cât și al suprastructurii podului. Valoarea lucrărilor executate depășește 1,5 milioane de lei.

Investiția este finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny” și are un rol important în asigurarea unor condiții sigure și fluente de trafic în zonă.

Urmează lucrările finale

În perioada următoare vor fi realizate ultimele intervenții, respectiv așternerea straturilor de asfalt și montarea elementelor de siguranță rutieră. Constructorul estimează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a declarat că proiectul se află într-un stadiu avansat și că ritmul lucrărilor permite respectarea termenului de finalizare, subliniind importanța investiției pentru infrastructura rutieră din zonă.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble