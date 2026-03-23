Lucrările la podul peste râul Talna, din localitatea Pășunea Mare, pe drumul județean DJ 197, au ajuns la un stadiu avansat de aproximativ 80%, apropiindu-se de finalizare.

Pe teren s-au aflat pentru verificări Pataki Csaba și Cătălin Filip, care au analizat modul în care se desfășoară lucrările și respectarea graficului de execuție.

Lucrări avansate și investiție de peste 1,5 milioane de lei

Până în prezent, au fost realizate etapele esențiale atât la nivelul infrastructurii, cât și al suprastructurii podului. Valoarea lucrărilor executate depășește 1,5 milioane de lei.

Investiția este finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny” și are un rol important în asigurarea unor condiții sigure și fluente de trafic în zonă.

Urmează lucrările finale

În perioada următoare vor fi realizate ultimele intervenții, respectiv așternerea straturilor de asfalt și montarea elementelor de siguranță rutieră. Constructorul estimează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a declarat că proiectul se află într-un stadiu avansat și că ritmul lucrărilor permite respectarea termenului de finalizare, subliniind importanța investiției pentru infrastructura rutieră din zonă.