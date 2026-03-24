Noile prevederi aduc prime lunare, subvenții extinse și acces online la servicii

Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – Legea nr. 76/2002 – a fost recent modificată, aducând o serie de măsuri actualizate menite să sprijine persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și angajatorii. Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial, introduce noi categorii de beneficiari, facilități financiare și acces mai simplu la servicii.

Definirea șomerului de lungă durată

Conform noilor prevederi, sunt considerați șomeri de lungă durată:

persoanele cu vârsta de peste 30 de ani aflate în șomaj mai mult de 12 luni;

persoanele cu vârsta între 16 și 30 de ani aflate în șomaj de peste 6 luni.

Persoane din grupuri vulnerabile, definite clar

Modificările introduc explicit noțiunea de persoană din grup vulnerabil, conform Legea nr. 219/2015, pentru cei care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și îndeplinesc anumite condiții sociale.

Sprijin pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane

În categoria beneficiarilor sunt incluse în mod clar:

victimele violenței domestice, pe perioada ordinului de protecție și încă 12 luni după expirarea acestuia;

victimele traficului de persoane.

Prima de stabilitate pentru tinerii NEET

Tinerii NEET (16–30 de ani) care se angajează pentru prima dată cu contract de muncă pe durată nedeterminată și normă întreagă pot primi o primă de stabilitate:

acordată timp de 24 de luni;

1.000 lei/lună în primele 12 luni;

1.250 lei/lună în următoarele 12 luni;

suma este neimpozabilă și fără contribuții sociale;

nu se acordă pentru angajări în instituții sau companii de stat.

Subvenții pentru angajatori

Angajatorii care încadrează persoane din categorii vulnerabile pot primi subvenții de până la 2.250 lei pe lună, timp de 12 luni, pentru angajarea:

șomerilor peste 50 de ani;

șomerilor de lungă durată;

tinerilor NEET;

părinților unici susținători din familii monoparentale;

persoanelor aflate în detenție sau sub măsuri privative de libertate;

mamelor care au în îngrijire trei sau mai mulți copii;

altor persoane din grupuri vulnerabile prevăzute de lege.

Angajatorii au obligația de a menține raporturile de muncă cel puțin 18 luni.

Acces online la serviciile pentru ocuparea forței de muncă

Serviciile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă vor putea fi accesate și online, prin platforme informatice dezvoltate de ANOFM, cu finanțare europeană.

Termenul de implementare este 31 decembrie 2026.

Recuperarea sumelor acordate necuvenit

Sumele primite necuvenit pot fi returnate fără dobânzi și penalități dacă restituirea se face în maximum 180 de zile. După acest termen, se vor aplica obligații fiscale accesorii, conform legislației în vigoare.

Restricții privind primele de mobilitate

Primele de încadrare sau de instalare nu se acordă persoanelor care dețin o locuință în localitatea în care se angajează sau în localitățile limitrofe.

Accesarea repetată a măsurilor de stimulare

Persoanele care își încetează contractul de muncă prin demisie în perioada în care beneficiază de aceste măsuri pot accesa din nou stimulentele după cel puțin 24 de luni de la reînregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Excepție fac situațiile în care demisia este determinată de încălcări grave ale drepturilor salariatului, constatate de autorități sau de instanță.