Proiect de peste 109 milioane de lei pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării în municipiu



Municipiul Satu Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, axată pe tehnologie și sustenabilitate. Primarul Kereskenyi Gabor a anunțat implementarea unui amplu proiect de mobilitate inteligentă, menit să crească siguranța rutieră și să reducă stresul din trafic pentru sătmăreni.

Intersecții inteligente pentru un trafic mai sigur

Unul dintre principalele obiective ale proiectului îl reprezintă modernizarea a 26 de intersecții din municipiu, prin introducerea unor sisteme inteligente de semaforizare și monitorizare a traficului. Acestea vor permite gestionarea adaptivă a circulației, contribuind la fluidizarea traficului și la reducerea timpilor de așteptare.

Totodată, în aceste locații vor fi instalate și sisteme de supraveghere video, pentru creșterea siguranței participanților la trafic.

Investiție majoră pentru mobilitate urbană

Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” are o valoare totală de 109.944.959,54 lei și este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Implementarea se va desfășura pe o perioadă de patru ani, între septembrie 2025 și noiembrie 2029, și vizează transformarea infrastructurii de transport într-un sistem modern și eficient.

Transport public mai atractiv și mai eficient

Pe lângă modernizarea intersecțiilor, proiectul include și dezvoltarea transportului public. Vor fi înființate și modernizate 100 de stații inteligente de autobuz, dintre care 51 cu nivel ridicat de dotare și 49 cu dotare medie.

De asemenea, va fi creat un centru de comandă și control, care va permite monitorizarea în timp real a traficului și a transportului public, facilitând luarea unor decizii rapide și eficiente.

Tehnologie pentru siguranță și control

Sistemul integrat va include camere pentru detectarea trecerii pe roșu, radare pentru depășirea vitezei legale, sisteme de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, dar și panouri de informare pentru șoferi.

În plus, vor fi amenajate treceri de pietoni inteligente și sisteme moderne de cântărire a vehiculelor în mișcare, contribuind la creșterea siguranței rutiere.

Beneficii pentru mediu și comunitate

Prin implementarea acestui proiect, autoritățile locale urmăresc reducerea emisiilor de carbon, a poluării atmosferice și fonice, dar și creșterea atractivității transportului public.

Un sistem de transport eficient și accesibil va încuraja cetățenii să renunțe la autoturismele personale, contribuind astfel la un oraș mai curat și mai puțin aglomerat.

Un oraș pregătit pentru viitor

Investiția reprezintă un pas important în direcția modernizării municipiului Satu Mare, punând accent pe tehnologii inteligente și soluții sustenabile. Proiectul promite nu doar un trafic mai fluent, ci și o calitate mai bună a vieții pentru locuitori.