Emisiunea Actualitatea sătmăreană a difuzat luni seara un reportaj de la Uzina de Apă

De Ziua Mondială a Apei, echipa emisiunii „Actualitatea Sătmăreană” a ajuns într-un loc esențial, dar prea puțin cunoscut în detaliu de publicul larg: Uzina de Apă din Satu Mare. Aici începe drumul apei care ajunge zilnic la robinetele sătmărenilor, dar și responsabilitatea unor oameni care veghează permanent la calitatea ei.

De ce „uzină”? Pentru că aici apa devine potabilă

Directorul general Ioan Leitner explică simplu: uzina este locul unde apa brută este tratată și transformată în apă potabilă.

„Suntem norocoși la Satu Mare. Avem o sursă subterană foarte bună, un adevărat lac de apă, care ne permite să obținem apă potabilă de calitate superioară, fără tratamente chimice complexe – doar prin aerare și filtrare”, subliniază acesta.

Această resursă naturală este unul dintre marile avantaje ale orașului, mai ales într-un context în care, în alte zone din țară, au existat probleme legate de calitatea apei.

Investiții europene și rețele modernizate

În ultimii ani, activitatea operatorului a fost susținută de investiții consistente din fonduri europene. Modernizarea uzinei, extinderea rețelelor și îmbunătățirea infrastructurii au permis ca apa de calitate să ajungă în tot mai multe localități din județ.

Astăzi, Apaserv Satu Mare alimentează inclusiv zone aflate la limita județului, iar lucrările continuă pentru extinderea canalizării și reducerea pierderilor din rețea.

Un alt progres important: pierderile de apă au scăzut de la peste 50% în anii ’90 la aproximativ 28–29% în prezent, cu obiectivul de a ajunge la nivelul european de 20%.

Prețuri sub media națională și consum responsabil

Un aspect important pentru consumatori este și costul apei. Conform conducerii, Satu Mare se situează sub media națională, ocupând o poziție favorabilă în clasamentul operatorilor din țară.

Totodată, consumul s-a redus semnificativ: de la aproximativ 9 metri cubi pe persoană pe lună în trecut, la sub 3 metri cubi în prezent.

„Este un semn că oamenii au devenit mai responsabili”, spune directorul.

Laboratorul , locul unde apa este verificată zilnic

Dacă uzina produce apa, laboratorul o controlează. Iar aici, rolul principal îl au specialiștii care analizează zilnic probe din întreg județul.

Inginerul chimist Nistor Sanda explică:

„Prelevăm probe din 46 de zone de aprovizionare, în aproximativ 170 de puncte. Apa este verificată atât de noi, cât și de Direcția de Sănătate Publică. Practic, este dublu controlată.”

Laboratorul funcționează pe două componente: fizico-chimică și microbiologică, iar analizele sunt realizate conform legislației în vigoare.

De ce este bună apa de la robinet?

Unul dintre cele mai importante mesaje ale specialiștilor este clar: apa de la robinet din Satu Mare este sigură pentru consum.

Avantajele sunt evidente: provine dintr-o sursă subterană profundă (aproximativ 120 m),

are o compoziție stabilă, este permanent monitorizată, ajunge rapid la consumator, fără depozitare îndelungată

În plus, clorinarea , adesea criticată , este realizată în limitele legale și are rolul de a asigura siguranța microbiologică a apei.

„Dacă se simte miros de clor, acesta dispare dacă apa este lăsată câteva minute într-un recipient deschis”, explică doamna Sanda Nistor.

Mituri și realitate: apă de la robinet vs. apă îmbuteliată

Specialiștii atrag atenția că multe dintre temerile legate de apa de la robinet sunt alimentate de mituri sau marketing.

Apa îmbuteliată nu este neapărat „mai sănătoasă”, filtrele de apă pot elimina minerale esențiale,

sursele necontrolate (fântâni, izvoare) pot conține nitrați sau alte substanțe invizibile, dar periculoase.

„Important este ca apa să fie potabilă, adică verificată și încadrată în parametrii legali”, subliniază Sanda Nistor.

O resursă sigură, dar nu inepuizabilă

Chiar dacă Satu Mare beneficiază de o sursă generoasă, schimbările climatice își fac simțită prezența. Scăderea precipitațiilor din ultimii ani ar putea afecta, în timp, rezervele de apă.

Mesajul este clar: apa trebuie protejată și folosită responsabil.

Oamenii din spatele apei

Dincolo de instalații și conducte, calitatea apei depinde de oameni: ingineri, chimiști, tehnicieni și muncitori care lucrează zilnic pentru ca la robinet să ajungă apă sigură.

Este o muncă discretă, dar esențială, fără de care confortul de zi cu zi ar deveni imposibil.

La Satu Mare, apa de la robinet nu este doar accesibilă, ci și sigură, controlată și de calitate. Iar în spatele acestui lucru stă o întreagă echipă care, zi de zi, veghează la una dintre cele mai importante resurse: apa.

Emisiunea Actualitatea sătmăreană de luni , 23 martie 2026





Florin Cristian Mureșan