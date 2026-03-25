Oferta AJOFM acoperă toate nivelurile de pregătire, de la studii superioare la muncitori necalificați



Piața muncii din județul Satu Mare rămâne activă la finalul lunii martie, cu sute de oportunități pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în evidențele instituției sunt înregistrate în prezent 224 de locuri de muncă vacante.

Locuri de muncă pentru studii superioare

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 24 de posturi, în domenii variate precum juridic, tehnic sau economic.

Printre meseriile căutate se numără consilier juridic, director de magazin, inginer automatist, inginer mecanic, inginer topograf, reprezentant comercial sau specialist în domeniul calității.

Oportunități pentru studii medii

Pentru cei cu studii liceale și postliceale sunt disponibile 53 de locuri de muncă. Angajatorii caută, printre altele, agenți de vânzări, bucătari, electricieni, ospătari, șoferi, tehnicieni sau lucrători comerciali.

Această categorie oferă una dintre cele mai diverse game de locuri de muncă, acoperind atât servicii, cât și domenii tehnice.

Cerere ridicată pentru muncitori necalificați

Un număr de 65 de locuri de muncă sunt adresate persoanelor cu studii gimnaziale, pentru posturi precum agent de securitate, ajutor de bucătar, manipulant marfă sau muncitor necalificat în diverse domenii.

De asemenea, alte 16 locuri sunt disponibile pentru persoanele fără studii sau cu studii incomplete, în activități precum întreținerea spațiilor verzi sau lucrări în construcții.

Meserii pentru absolvenții de școli profesionale

Pentru cei cu pregătire profesională sunt disponibile 66 de locuri de muncă, în meserii precum sudor, tâmplar, lăcătuș mecanic, electrician auto, operator CNC sau confecționer textile.

Aceste locuri de muncă reflectă nevoia constantă de personal calificat în domenii tehnice și industriale.

O piață a muncii diversificată

Oferta actuală arată o piață a muncii diversificată, care răspunde atât cerințelor angajatorilor, cât și diferitelor niveluri de pregătire ale candidaților.

Reprezentanții AJOFM încurajează persoanele interesate să consulte lista completă a locurilor de muncă și să aplice pentru posturile potrivite calificării lor.