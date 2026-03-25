ONOARE Încrederea, în prim-plan la Ziua Poliției Române: mesajele liderilor locali au marcat ședința festivă de la Consiliul Județean

25.03.2026 13:16
Autoritățile județene și municipale au participat la un moment solemn dedicat recunoașterii muncii polițiștilor sătmăreni


Consiliul Județean Satu Mare a găzduit ședința festivă dedicată Zilei Poliției Române, eveniment organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare. Manifestarea a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, precum și conducerea instituțiilor publice, într-un cadru solemn.

Mesaj despre încredere și respect

În discursul său, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a subliniat importanța muncii depuse pentru câștigarea încrederii, evidențiind faptul că aceasta a trebuit să fie reciprocă între polițiști și cetățeni. Totodată, acesta a punctat rolul esențial al respectului în creșterea eficienței activității, în beneficiul locuitorilor județului Satu Mare.

În același context, a fost evidențiat faptul că, într-o perioadă în care respectul față de instituțiile statului a cunoscut o scădere, experiența și cunoștințele profesionale au trebuit să fie puse în slujba cetățeanului, prin implicare reală și eforturi susținute.


Prezență numeroasă a oficialităților

La eveniment au participat și alte oficialități importante, printre care prefectul Altfatter Tamas, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, vicepreședinții Consiliului Județean, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțam.

Prezența acestora a subliniat importanța colaborării instituționale și a sprijinului acordat structurilor de ordine publică.


Mesaj emoționant din partea conducerii IPJ

De asemenea, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, chestorul-șef de poliție Sorin Stan, a transmis un mesaj emoționant atât polițiștilor prezenți în sală, cât și celor care au urmărit evenimentul. Discursul său a evidențiat devotamentul și responsabilitatea care definesc această profesie.

Un moment de recunoaștere și apreciere

Ședința festivă a reprezentat un prilej de recunoaștere a activității polițiștilor și de reafirmare a rolului esențial pe care aceștia îl au în menținerea siguranței publice. Evenimentul s-a încheiat într-o notă de apreciere, fiind transmis mesajul: „La mulți ani, Poliției Române!”.

