OPORTUNITATE. Peste 130 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European prin EURES România

Locale 25.03.2026 13:25
Angajatori din Norvegia, Olanda, Danemarca și alte țări caută personal în diverse domenii


Persoanele interesate de un loc de muncă în străinătate pot accesa 131 de posturi disponibile în Spațiul Economic European, oferite prin rețeaua EURES România. Oferta acoperă diverse domenii, de la producție și mecanică, la transport și servicii hoteliere.

Distribuția locurilor de muncă pe țări

  • Norvegia – 48 locuri: lucrător în producție (prelucrare somon), mecanic biciclete
  • Olanda – 21 locuri: inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte, timonier
  • Danemarca – 20 locuri: tehnician în automatizări (ucenic)
  • Italia – 15 locuri: șofer autobuz
  • Germania – 12 locuri: tractorist, lucrător în producție – procesare produse din carne
  • Irlanda – 5 locuri: îngrijitor persoane
  • Finlanda – 3 locuri: măcelar
  • Slovenia – 3 locuri: cameristă hotel, bucătar à la carte, ospătar (chelner)
  • Franța – 2 locuri: carosier tinichigiu auto
  • Belgia – 2 locuri: mecanic aviație (motoare cu reacție), inspector aeronautic

Cum se pot înscrie candidații

Persoanele interesate se pot adresa:

  • Agenției Locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț
  • Consilierului EURES din cadrul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr. 36, telefon 0261/770237, e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro

Oferta reprezintă o oportunitate importantă pentru cei care doresc să lucreze în străinătate, să acumuleze experiență internațională și să își dezvolte cariera profesională.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda