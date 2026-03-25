Angajatori din Norvegia, Olanda, Danemarca și alte țări caută personal în diverse domenii
Persoanele interesate de un loc de muncă în străinătate pot accesa 131 de posturi disponibile în Spațiul Economic European, oferite prin rețeaua EURES România. Oferta acoperă diverse domenii, de la producție și mecanică, la transport și servicii hoteliere.
Distribuția locurilor de muncă pe țări
- Norvegia – 48 locuri: lucrător în producție (prelucrare somon), mecanic biciclete
- Olanda – 21 locuri: inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte, timonier
- Danemarca – 20 locuri: tehnician în automatizări (ucenic)
- Italia – 15 locuri: șofer autobuz
- Germania – 12 locuri: tractorist, lucrător în producție – procesare produse din carne
- Irlanda – 5 locuri: îngrijitor persoane
- Finlanda – 3 locuri: măcelar
- Slovenia – 3 locuri: cameristă hotel, bucătar à la carte, ospătar (chelner)
- Franța – 2 locuri: carosier tinichigiu auto
- Belgia – 2 locuri: mecanic aviație (motoare cu reacție), inspector aeronautic
Cum se pot înscrie candidații
Persoanele interesate se pot adresa:
- Agenției Locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț
- Consilierului EURES din cadrul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr. 36, telefon 0261/770237, e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro
Oferta reprezintă o oportunitate importantă pentru cei care doresc să lucreze în străinătate, să acumuleze experiență internațională și să își dezvolte cariera profesională.