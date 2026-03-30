Acțiuni ample pentru siguranța publică și disciplinarea traficului rutier, cu sute de sancțiuni și zeci de permise suspendate



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intensificat acțiunile de menținere a ordinii publice și de siguranță rutieră, în perioada 27–29 martie, rezultatele fiind reflectate într-un număr semnificativ de sancțiuni aplicate și măsuri dispuse.

Sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță, polițiștii au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora depășește 58.000 de lei, demonstrând fermitatea intervențiilor în fața abaterilor constatate.

Controale intense în trafic

Pe linie rutieră, oamenii legii au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului, aplicând peste 400 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor în acest domeniu a depășit 130.000 de lei.

Aceste controale au vizat atât prevenirea accidentelor, cât și sancționarea comportamentelor periculoase în trafic.

Permise suspendate și certificate reținute

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a 24 de conducători auto. De asemenea, au fost reținute 20 de certificate de înmatriculare, în urma neregulilor constatate.

Prevenția, prioritate pentru autorități

Acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni subliniază preocuparea constantă pentru creșterea siguranței cetățenilor, atât în spațiul public, cât și pe drumurile județului. Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de controale vor continua, scopul fiind reducerea riscurilor și responsabilizarea participanților la trafic.