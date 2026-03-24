ALCOOLEMIE URIAȘĂ. Oșan prins mort de beat la volan. Acum are dosar penal

Locale 24.03.2026 16:58
La data de 23 martie a.c., în jurul orelor 20:55, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei, din oraș Negrești-Oaș, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 52 de ani, din localitatea Tur.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

