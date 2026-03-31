Primăria municipiului Satu Mare îi invită pe micii exploratori să participe la o aventură specială de Paște, cu hărți, comori și multe surprize

În perioada 3–4 aprilie 2026, copiii din Satu Mare au ocazia să participe la vânătoarea de comori de Paște, un eveniment interactiv și distractiv organizat de Primăria municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare (EKE). Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea prealabilă, iar locurile sunt limitate.

Cum se desfășoară vânătoarea

Data și ora: 3 aprilie, ora 11:00 și 4 aprilie, ora 10:00

Punct de întâlnire: Târgul de Paște, în fața Hotelului Indigo (fostul Hotel Dacia)

Cum funcționează: Fiecare participant va primi o hartă cu 10 locații secrete, unde sunt ascunse comori. Scopul este să descopere și să adune cât mai multe comori, într-un coș adus de fiecare copil.

Numărul maxim de participanți la fiecare ediție este de 100 de copii, iar înscrierea se face individual, prin completarea formularului online: https://forms.gle/ZUyvpiKthwpf2U2A7

Distracție și educație în aer liber





Evenimentul promite distracție, aventură și spirit de echipă, oferind copiilor o experiență memorabilă de Paște, într-un cadru sigur și organizat. Prin intermediul jocului și explorării, cei mici învață să coopereze, să descopere indicii și să se bucure de momente active în aer liber.