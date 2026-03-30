POLITICĂ. Turos Lorand: Bugetul 2026, mai mult decât cifre: direcții clare pentru un viitor echilibrat

Locale 30.03.2026 08:42
Senatorul UDMR de Satu Mare subliniază importanța sprijinirii veniturilor reduse, a relansării economice și a investițiilor publice


Bugetul pentru anul 2026 nu reprezintă doar o simplă înșiruire de cifre, ci reflectă viziunea și direcția în care se îndreaptă societatea. Accentul este pus pe echilibru, dezvoltare și sprijinirea categoriilor vulnerabile, elemente esențiale pentru consolidarea unei economii sustenabile.

Direcții strategice pentru dezvoltare

Potrivit senatorului Turos Lorand, bugetul propus evidențiază câteva priorități clare: susținerea persoanelor cu venituri reduse, revitalizarea economiei și continuarea investițiilor publice. Aceste măsuri sunt gândite pentru a crea un echilibru între nevoile sociale și dezvoltarea pe termen lung.

Dialog cu noua generație
 Subiectul bugetului și al direcției economice a fost discutat recent în cadrul unei întâlniri cu aproximativ 30 de elevi ai Școlii Politice Transilvania. Discuția a oferit un cadru deschis pentru schimb de idei și pentru înțelegerea mecanismelor din spatele deciziilor publice.

Tinerii, tot mai implicați în viața publică
 Întâlnirea a evidențiat un aspect încurajator: interesul crescut al tinerilor pentru politică și viața publică. Aceștia se pregătesc tot mai conștient să devină actori activi și formatori de opinie în comunitățile lor, contribuind la modelarea viitorului.

Un schimb de idei valoros
 La final, senatorul a transmis mulțumiri participanților pentru deschidere și pentru dialogul constructiv, subliniind importanța unor astfel de întâlniri care stimulează gândirea critică și implicarea civică.

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda