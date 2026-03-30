Senatorul UDMR de Satu Mare subliniază importanța sprijinirii veniturilor reduse, a relansării economice și a investițiilor publice



Bugetul pentru anul 2026 nu reprezintă doar o simplă înșiruire de cifre, ci reflectă viziunea și direcția în care se îndreaptă societatea. Accentul este pus pe echilibru, dezvoltare și sprijinirea categoriilor vulnerabile, elemente esențiale pentru consolidarea unei economii sustenabile.

Direcții strategice pentru dezvoltare





Potrivit senatorului Turos Lorand, bugetul propus evidențiază câteva priorități clare: susținerea persoanelor cu venituri reduse, revitalizarea economiei și continuarea investițiilor publice. Aceste măsuri sunt gândite pentru a crea un echilibru între nevoile sociale și dezvoltarea pe termen lung.

Dialog cu noua generație

Subiectul bugetului și al direcției economice a fost discutat recent în cadrul unei întâlniri cu aproximativ 30 de elevi ai Școlii Politice Transilvania. Discuția a oferit un cadru deschis pentru schimb de idei și pentru înțelegerea mecanismelor din spatele deciziilor publice.

Tinerii, tot mai implicați în viața publică

Întâlnirea a evidențiat un aspect încurajator: interesul crescut al tinerilor pentru politică și viața publică. Aceștia se pregătesc tot mai conștient să devină actori activi și formatori de opinie în comunitățile lor, contribuind la modelarea viitorului.