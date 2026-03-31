PREVENȚIE Acțiune de dezinsecție în Satu Mare pentru combaterea căpușelor și țânțarilor

Locale 31.03.2026 14:32
Primăria municipiului anunță tratamente speciale în parcuri, zone verzi și scuaruri, pentru siguranța locuitorilor


Miercuri, 1 aprilie 2026, după ora 22:00, Primăria municipiului Satu Mare va desfășura o acțiune de dezinsecție împotriva căpușelor și țânțarilor. Campania vizează atât protecția sănătății publice, cât și reducerea riscului de transmitere a bolilor purtate de insecte.

Zonele vizate de tratamente

Se va interveni în următoarele locații:

  • Ambele maluri ale râului Someș
  • Parcuri, locuri de joacă și scuaruri
  • Zone de protecție, parcări și fâșii stradale
  • Zonele verzi din cartiere

Tratamentele se vor efectua cu substanțe aprobate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, sigure pentru populație.

Condiții și siguranța locuitorilor


În caz de vreme nefavorabilă, dezinsecția va fi reprogramată pentru o altă zi, astfel încât să fie eficientă și sigură. Primăria recomandă locuitorilor să evite pe cât posibil zonele tratate imediat după aplicare, pentru a asigura eficiența substanțelor și siguranța cetățenilor.

