Primăria municipiului anunță tratamente speciale în parcuri, zone verzi și scuaruri, pentru siguranța locuitorilor





Miercuri, 1 aprilie 2026, după ora 22:00, Primăria municipiului Satu Mare va desfășura o acțiune de dezinsecție împotriva căpușelor și țânțarilor. Campania vizează atât protecția sănătății publice, cât și reducerea riscului de transmitere a bolilor purtate de insecte.

Zonele vizate de tratamente

Se va interveni în următoarele locații:

Ambele maluri ale râului Someș

Parcuri, locuri de joacă și scuaruri

Zone de protecție, parcări și fâșii stradale

Zonele verzi din cartiere

Tratamentele se vor efectua cu substanțe aprobate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, sigure pentru populație.

Condiții și siguranța locuitorilor





În caz de vreme nefavorabilă, dezinsecția va fi reprogramată pentru o altă zi, astfel încât să fie eficientă și sigură. Primăria recomandă locuitorilor să evite pe cât posibil zonele tratate imediat după aplicare, pentru a asigura eficiența substanțelor și siguranța cetățenilor.