IPJ Satu mare are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la aniversarea a 204 ani de la înfiinţarea Poliţiei Române. A devenit deja o tradiţie, ca în contextul aniversării Zilei Poliţiei Române, oamenii legii să fie alături de cetăţeni, pentru a sărbători.

Ziua Poliţiei Române va fi marcată, în judeţul Satu Mare, printr-o serie de evenimente, menite să exprime recunoştinţa faţă de cetăţean, cel în slujba căruia se află în permanenţă poliţistul sătmărean.

Astfel, miercuri, 25 martie a.c., ziua Poliției Române, va fi marcată începând cu ora 10:30, până la ora 13:00, când cetăţenii sunt invitaţi la un eveniment dedicat exclusiv publicului, dar în primul rând celor mici, organizat în aer liber, pe platoul din P-ța 25 Octombrie a municipiul Satu Mare.

Vor fi prezentate activităţile pe care le desfăşoară zi de zi poliţiştii sătmăreni, dar şi dotările de care aceştia dispun în executarea misiunilor, pe ateliere de lucru. Astfel, vor avea loc următoarele activităţi dedicate cetăţenilor, cei în slujba cărora poliţiştii sătmăreni se află în permanenţă:

· Tehnica de intervenție- de la autospecialele de ultimă generație, până la motocicletele Poliției Rutiere;

· Laboratorul Mobil de Criminalistică- descoperiți tehnologiile folosite pentru cercetarea la fața locului;

· Câinii de serviciu- veți avea ocazia să îi cunoașteți pe cei mai loiali parteneri ai polițiștilor, antrenați pentru misiuni speciale;

· Laboratorul de Educație Rutieră- învățăm regulile de circulație într-un mod distractiv, cu ajutorul covorașului interactiv;

· Echipamentele Serviciului de Acțiune Speciale- prezentarea logisticii de intervenție rapidă;

· Zona Creativă- un spațiu dedicat celor mici, unde aceștia pot desena și pot admira expoziția de planșe tematice.

Vă aşteptăm cu drag, să sărbătoriţi alături de poliţiştii sătmăreni