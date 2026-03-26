Joi, în Sala Mică de ședințe a Instituția Prefectului Județul Satu Mare , s-a desfășurat ședința de bilanț a activităților programului „Comemorarea Eroilor Neamului”, cu participarea prefectului Altfatter Tamás , a subprefecților Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni , a președintelui Consiliul Județean Satu Mare , Pataki Csaba, și a reprezentanților instituțiilor, asociațiilor și organizațiilor implicate.

Program unic la nivel național

Derulat în județul Satu Mare între 2021–2025, programul reprezintă o colaborare între instituția prefectului, autorități locale, structuri militare, unități de învățământ, culte religioase și organizații civice.

Scopul principal este cinstirea memoriei eroilor, conservarea mormintelor de război și cultivarea spiritului civic și patriotic, în special în rândul tinerilor.

Rezultatele anului 2025

Programul a implicat 21 de unități administrativ-teritoriale și 39 de localități.

Au fost îngrijite 44 de morminte de război și organizate 13 deplasări cu aproximativ 1980 participanți: reprezentanți ai instituțiilor, militari, elevi, clerici și membri ai comunității.

Multe morminte se află în stare foarte bună sau bună; în 2025 au fost reabilitate mai multe, iar între 2021–2025 au fost restaurate 19 morminte și redescoperite 4 morminte necunoscute anterior.

Mausoleul de la Hodod a fost clasat ca monument istoric de importanță națională.

Componenta educativă și culturală

Elevii din 22 de unități de învățământ au participat activ la ceremonii, prin programe artistice și momente cultural-patriotice.

Activitățile au contribuit la consolidarea conștiinței istorice și la formarea unui comportament civic responsabil în rândul tinerilor.

Au fost identificate 30 de nume de eroi care nu erau inscripționate pe morminte.

Programul include și promovare digitală, printr-un site dedicat și diseminarea informațiilor pe rețelele sociale.

Provocări și obiective pentru 2026

Existența unor morminte încă nereabilitate.

Necesitatea unei implicări mai active a comunităților locale.

Pentru anul 2026, se propun: optimizarea organizării activităților, creșterea atractivității pentru elevi, continuarea lucrărilor de reabilitare și dezvoltarea instrumentelor digitale de informare.

Programul „Comemorarea Eroilor Neamului” a demonstrat un impact semnificativ la nivel local, atât prin conservarea patrimoniului comemorativ, cât și prin rolul educativ și formativ, contribuind la păstrarea memoriei eroilor și la transmiterea valorilor patriotice generațiilor viitoare.