O tânără de 19 ani a pierdut controlul volanului într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate



Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc în cursul zilei de 24 martie 2026, pe Drumul Județean 196, între localitățile Hodod și Giurtelecul Hododului. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au intervenit pentru clarificarea circumstanțelor producerii evenimentului.

Mașină răsturnată în afara carosabilului

Potrivit primelor verificări, o tânără de 19 ani, din județul Sălaj, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă, pe fondul neadaptării vitezei.

Autovehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului.

În urma impactului, atât conducătoarea auto, cât și o pasageră în vârstă de 50 de ani au fost rănite. Cele două victime au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferița nu consumase alcool

Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, eliminând suspiciunea consumului de alcool ca factor determinant al accidentului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Evenimentul readuce în atenție importanța adaptării vitezei la condițiile de drum, mai ales în zonele cu vizibilitate redusă sau curbe periculoase.