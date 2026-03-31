Proiect european de peste 670.000 de euro aduce servicii medicale mai aproape de elevi și promovează prevenția



Vești bune pentru elevii din județul Satu Mare: accesul la servicii de sănătate orală va fi îmbunătățit prin înființarea a două cabinete stomatologice școlare moderne în orașele Ardud și Livada. Inițiativa face parte din proiectul 4YOURSMILE, coordonat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Județul Satu Mare.

Investiții în infrastructura medicală școlară

La Livada, spațiul destinat cabinetului stomatologic din cadrul Școlii Gimnaziale „Petofi Sandor” a fost deja complet renovat, urmând etapa de dotare cu echipamente moderne. În paralel, la Ardud, lucrările de renovare a cabinetului din cadrul Liceului Tehnologic sunt în plină desfășurare, iar procedurile pentru achiziția aparaturii medicale sunt în curs de pregătire.

Aceste investiții vor asigura condiții moderne pentru consultații și tratamente stomatologice, direct în unitățile de învățământ.

Educație pentru sănătate, pe termen lung

Proiectul nu se limitează doar la infrastructură, ci vizează și componenta educațională. Peste 3.000 de copii vor fi implicați în programe de prevenție și educație pentru sănătatea orală.

De asemenea, vor fi organizate campanii de informare dedicate părinților și cadrelor didactice, dar și programe de formare pentru specialiști, contribuind astfel la creșterea nivelului de conștientizare privind importanța igienei dentare.

Finanțare europeană pentru viitorul copiilor

Cu un buget total de peste 670.000 de euro, proiectul este finanțat în mare parte de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT. Implementarea se desfășoară în perioada martie 2025 – februarie 2027.

Prin această inițiativă, autoritățile locale și partenerii implicați contribuie la dezvoltarea serviciilor medicale și la promovarea prevenției, oferind copiilor șansa la o sănătate orală mai bună și la un viitor mai sănătos.