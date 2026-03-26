SĂRBĂTOARE. Centenarul Doamnei Puscaș Rozalia. La Mulți Ani!

O sută de ani de viață și implicare în comunitatea sătmăreană – primarul Kereskényi Gábor îi urează „La mulți ani!”



Astăzi, comunitatea Satu Mare celebrează un moment cu totul special: doamna Puscaș Rozalia împlinește 100 de ani! La această vârstă remarcabilă, întreaga comunitate de seniori, alături de autoritățile locale, i-a transmis felicitări și gânduri bune. Primarul municipiului, Kereskényi Gábor, i-a mulțumit pentru întreaga sa contribuție la viața comunității și i-a dorit sănătate și bucurii alături de cei dragi.

O viață dedicată comunității

Doamna Puscaș Rozalia a fost mereu un exemplu de dăruire și implicare. Astăzi, întreaga comunitate se bucură alături de ea, apreciind fiecare gest, fiecare zâmbet și fiecare contribuție pe care a oferit-o de-a lungul anilor. Centenarul său este nu doar un prilej de bucurie, ci și o lecție despre viață, respect și devotament.

Felicitările primarului

La ceas aniversar, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, i-a transmis cu emoție:

"La mulți ani, stimată doamnă Puscaș Rozalia! Satu Mare se mândrește cu o comunitate de seniori atât de valoroasă și este o adevărată onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, să celebrăm împreună centenarul vieții dumneavoastră. Să aveți parte de multă sănătate, liniște și zile senine alături de cei dragi!"

O comunitate care sărbătorește

Ziua de astăzi este un moment de recunoștință și respect pentru seniorii municipiului Satu Mare. Exemplul doamnei Rozalia inspiră generozitate, implicare și iubire pentru comunitate. Întreaga localitate se alătură familiei și prietenilor săi, celebrând o viață plină de experiență, amintiri și valori de neprețuit.