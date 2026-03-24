Sărbătoare: Invitație la Hramul Bisericii greco-catolice ”BUNAVESTIRE” din Carpați

Locale 24.03.2026 17:50
Parohia greco-catolică ”Bunavestire” din municipiul Satu Mare își sărbătorește  hramul  miercuri , 25  martie, începând cu ora 17.00, fiind invitați să participe toți sătmărenii, indiferent de confesiune.

Biserica Bunavestire se află pe strada Clăbucet, nr. 10, în Cartierul Carpați 1 (în apropierea restaurantului Tei).

Alături de preotul paroh Gheorghe Simion va sluji un sobor de preoți de la parohiile Greco-catolice din județ.

image-1774367429-b8b266ef

Programul este următorul:

Ora 17.00 - Liturghie

Ora 18.30 - Agapă

Din ruină, loc de rugăciune. Scurt istoric al Bisericii Bunavestire

Pe locul în care miercuri 25  martie, va avea loc hramul bisericii, cu mulți ani în urmă, se afla o ruină, o centrală termică abandonată. Asta nu a fost, însă, o piedică pentru Gheorghe Simion, preotul vizionar, ce și-a propus să transforme zona dezolantă într-un loc de rugăciune.

După ce, timp de 20 de ani, centrala termică a fost depozit pentru mizerii și refugiu insalubru pentru oamenii străzii, preotul Simion a construit pe acel loc o biserică cu un nume sugestiv. În cartierul sătmărean a revenit, astfel, speranța!

image-1774367414-9bd34103

Drumul până aici a fost anevoios. În anul 2011, preotul a primit clădirea în folosință, în mod gratuit, după care a mai fost nevoie de doi ani până să primească avizele. Au urmat, apoi, mulți ani cu lipsuri financiare, lucru care a împiedicat construirea rapidă a bisericii.

Lucrările au continuat și până  astăzi, și nu au fost ușoare, însă țelul ce și l-a propus îi dă speranță și încredere preotului ce, indiferent de piedicile avute până acum, și-a continuat drumul cu demnitate.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

