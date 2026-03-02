SIGURANȚĂ Aproape 20 de permise suspendate în week-end de polițiștii sătmăreni

Peste 750 de sancțiuni aplicate în județ, iar autoritățile continuă acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței rutiere

În perioada 27 februarie – 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intensificat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În doar câteva zile, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei, pentru diverse abateri de la legislația în vigoare.

Control rutier și sancțiuni drastice

În paralel, polițiștii care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru fluidizarea traficului rutier au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 150.000 de lei.

De asemenea, 18 conducători auto au primit măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, iar 15 certificate de înmatriculare au fost reținute, ca măsuri pentru siguranța traficului.

Mesajul polițiștilor

Aceste acțiuni subliniază angajamentul polițiștilor sătmăreni pentru prevenirea accidentelor și respectarea legislației rutiere. Autoritățile recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile și indicațiile polițiștilor pentru a evita sancțiunile și, mai important, pentru siguranța proprie și a celorlalți.