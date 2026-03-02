SIGURANȚĂ Pompierii sătmăreni, în mijlocul comunității de Săptămâna Protecției Civile

Demonstrații, lecții de prim ajutor și promovarea voluntariatului în tot județul

Salvatorii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare au marcat Săptămâna Protecției Civile din România printr-o amplă serie de activități dedicate comunității. La acțiuni au participat pompierii celor cinci subunități de intervenție, alături de voluntarii instituției.

Porți deschise pentru comunitate

Subunitățile ISU și-au deschis porțile pentru toți cei interesați să descopere autospecialele, tehnica de intervenție și misiunile desfășurate zilnic de salvatori. Vizitatorii au avut ocazia să discute direct cu pompierii și să afle informații esențiale despre prevenirea situațiilor de urgență.

Evenimentul a oferit o perspectivă concretă asupra intervențiilor la incendii, accidente sau alte situații critice, punând accent pe importanța pregătirii și a reacției corecte în momente-limită.

Puncte de informare în zone aglomerate și în lăcașuri de cult

Echipajele ISU au fost prezente în zonele comerciale și în spațiile intens circulate din municipiul Satu Mare, unde au organizat puncte de informare preventivă și demonstrații practice de acordare a primului ajutor.

Duminică, activitățile au continuat și în lăcașurile de cult, unde credincioșii au primit recomandări privind prevenirea incendiilor și comportamentul adecvat în situații de urgență.

„Salvator din Pasiune”, promovat în rândul cetățenilor

În cadrul acțiunilor a fost promovat și programul de voluntariat Salvator din Pasiune, destinat persoanelor care doresc să se implice activ în sprijinul comunității și să participe la misiuni alături de pompieri.

Lecții de siguranță pentru elevi

Activitățile continuă și în unitățile de învățământ. Elevii de la Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron din Negrești-Oaș și de la Liceul Ortodox Nicolae Steinhardt participă la exerciții și sesiuni educative dedicate reacției corecte în situații de urgență.

Prin aceste demersuri, pompierii sătmăreni consolidează cultura prevenirii și responsabilității, demonstrând că protecția civilă începe cu informarea și implicarea fiecărui cetățean.