Ședință extraordinară de coordonare între Instituția Prefectului și structurile M.A.I., pentru prevenirea incidentelor și asigurarea ordinii publice





Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat marți, 24 martie, ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) și conducerea Instituției Prefectului, cu scopul de a analiza activitățile în desfășurare și de a stabili prioritățile pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni.

Situația operativă și menținerea vigilenței

Structurile M.A.I. au prezentat situația operativă la nivelul domeniilor de competență, raportând activități desfășurate în condiții normale, fără evenimente deosebite care să afecteze ordinea și siguranța publică. Totuși, a fost subliniată necesitatea menținerii unui nivel ridicat de vigilență și a unei cooperări instituționale eficiente, pentru a permite un răspuns rapid în cazul apariției unor situații de urgență.

Pregătiri pentru Ziua de 19 Aprilie

Un punct central al ședinței a fost organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 19 Aprilie, marcând eliberarea municipiului Satu Mare în 1919. Ceremoniile vor începe la ora 12:30 în Piața Libertății, iar prefectul a solicitat intensificarea coordonării între instituții pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță, respectând cadrul legal și normele de ordine publică.

Interdicția concursurilor ecvestre și protecția animalelor

În cadrul ședinței s-a analizat și Decizia nr. 38/16.09.2025 a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), care interzice organizarea concursurilor ecvestre cu probe de tracțiune cabalină inutilă, pentru prevenirea cruzimii față de animale. Prefectul a subliniat respectarea măsurilor stabilite, cu implicarea instituțiilor M.A.I. și a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru verificarea organizării evenimentelor și respectarea legislației în vigoare.

Evaluarea intervențiilor la incendii de vegetație

Rezultatele întâlnirilor de la Racșa și Certeze au arătat o intervenție rapidă și eficientă a autorităților pentru stingerea incendiilor de vegetație. Prefectul a evidențiat buna mobilizare a structurilor implicate și colaborarea cu comunitatea, subliniind necesitatea unor acțiuni de prevenire și conștientizare în zonele cu risc istoric de incendii.

Apel la responsabilitate civică

„Asigurarea unui climat de siguranță și gestionarea eficientă a situațiilor cu impact asupra comunității depind esențial de colaborarea dintre autoritățile locale și cele centrale, precum și de implicarea activă a structurilor M.A.I. Responsabilitatea individuală rămâne un element-cheie, fiecare cetățean având un rol important în respectarea legii și prevenirea situațiilor de risc,” a declarat prefectul Altfatter Tamás.